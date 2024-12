Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, la Gala Timișoara 35: „Libertatea nu are naționalitate, vârstă, grade sau statut economic. Libertatea nu este doar a mea sau a ta, ci a tuturor”

Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a revoltei populare din Timișoara, Fundația Integratio din Timișoara, Consiliul Național Maghiar din Transilvania, Parohia Reformată „Noul Mileniu” și Parohia Reformată Centrală din Timișoara au organizat o serie de evenimente între 13 și 15 decembrie, în capitala Banatului. Sâmbătă seara, la Centrul Reformat din cartierul Fabric, a avut loc Gala festivă, la care au luat cuvântul Tamás Sulyok, președintele Ungariei, Emil Constantinescu, fost președinte al României, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, și fostul episcop László Tőkés.

Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, l-a lăudat pe controversatul László Tőkés, subliniind că acest are merite deosebite pentru că „prin curajul său a adus timișorenii în stradă”. Liderul ungar a recunoscut și că „istoria comună a maghiarilor și românilor are câteva puncte negre”.

„Drumul spre libertate al României a plecat de aici, de la Timișoara, în 15 decembrie 1989. După decenii de teroare și opresiune, oamenii s-au regăsit. Mai corect spus, s-au regăsit unii pe alții: vecinul cu vecin, studentul cu muncitorul, românii cu maghiarii, reformații cu catolicii, ortodocșii cu baptiștii și invers. Revoluția din România este despre apărarea celuilalt, despre apărarea unui om care a dorit un viitor mai bun. Jos cu minciunile comunismului, jos cu teroarea dictaturii!. Pentru solidaritate, valori, prietenie și înțelegere în mod european, László Tőkés are merite deosebite. Curajul său a adus timișorenii în stradă. Datorită opoziției sale, a început revolta care a adus, în final, libertatea și a pus capăt regimului de teroare și inuman al lui Ceaușescu”, a spus Sulyok.

“Istoria comună a maghiarilor și românilor are câteva puncte negre, trebuie să recunoaștem, dar ar fi o mare greșeală să ne concentrăm doar pe ele. Ar însemna că nu am învățat nimic din trecut. Sunt și foarte multe puncte luminoase. Unul dintre ele este chiar solidaritatea de acum 35 de ani. Românii și maghiarii au strigat împreună Libertate! pentru că știau că libertatea este comună. Nu există libertate separată pentru români sau pentru maghiari. Libertatea nu are naționalitate, vârstă, grade sau statut economic. Libertatea nu este doar a mea sau a ta, ci a tuturor. Asta au înțeles bine timișorenii acum 35 de ani. Pentru adevăr suntem obligați să luptăm, iar adevărul, oricum, ne duce la victorie”, a mai adăugat Tamás Sulyok.

În cadrul galei a avut loc un concert susținut de Kristófi János Zsigmond, organist din Oradea, și un spectacol al solistului de operă Molnár Levente.

Duminică, 15 decembrie, evenimentele s-au mutat la Biserica Reformată din Piața Maria, locul unde s-a aprins scânteia Revoluției, în urmă cu 35 de ani. La depunerea de coroane pe zidul bisericii au participat Emil Constantinescu, Markus Meckel, ultimul ministru de externe al RDG, Marek Mutor, președintele Platformei Memoriei și Conștiinței Europene, și Eric Patterson, președintele Fundației Victimelor Comunismului din Washington.