Președintele PNL Constanța denunță „sabotarea cinică” a Guvernului ”din partea partenerilor din coaliție” și avertizează asupra pericolelor unei crize politice / Bogdan Huțucă: ”O astfel de aventură politică nu aduce câștig nimănui”

Președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, lansează un atac dur la adresa partenerilor de coaliție, acuzându-i de „acte cinice de iresponsabilitate politică” care pun în pericol stabilitatea României, făcând referire la PSD.

„Acțiunile de sabotare și slăbire a Guvernului, venite din partea partenerilor din coaliție reprezintă, în acest moment, un act cinic de iresponsabilitate politică, care pune în pericol stabilitatea României și viitorul cetățenilor săi”, afirmă Huțucă într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Liderul PNL Constanța avertizează asupra consecințelor catastrofale ale unei crize guvernamentale în contextul actual, subliniind că ar însemna blocarea reformelor, frânarea procesului de reducere a cheltuielilor publice și distrugerea credibilității României în fața Uniunii Europene și a partenerilor strategici.

„Un astfel de gest va transmite mesajul că România nu mai este un stat serios, angajat în modernizare și în respectarea promisiunilor asumate”, atrage atenția Huțucă.

Președintele PNL Constanța critică „sacrificarea proiectelor asumate de către primul-ministru al României, pentru interese partizane de moment”, afirmând că reprezintă „o soluție, ci o slăbiciune periculoasă”.

Huțucă face apel la responsabilitate și predictibilitate, solicitând măsuri concrete, nu „jocuri de culise care ar alimenta și mai mult frustrarea publică”. Acesta avertizează că „blocarea reformelor fiscale, administrative și sociale ar lovi direct în încrederea oamenilor că statul poate funcționa în interesul lor”.

În contextul provocărilor interne și externe majore cu care se confruntă România, Huțucă consideră că „în loc să fie sprijinit să livreze reforme, Guvernul este atacat pentru calcule meschine”.

„O astfel de aventură politică nu aduce câștig nimănui, ci poate aruncă țara într-o criză extinsă și într-un blocaj periculos”, conchide Bogdan Huțucă, lansând un apel la dialog și la responsabilitate pentru a depăși impasul politic și pentru a asigura stabilitatea și dezvoltarea României.