Președintele Iranului, Ebrahim Raisi, a murit, care sunt consecințele pentru Iran, Orientul Mijlociu și întreaga lume?

Moartea lui Raisi pune capăt unei perioade scurte, dar transformatoare, în politica iraniană, care a văzut țara să se îndrepte într-o direcție dură și a amenințat să aducă Orientul Mijlociu în pragul unui război regional, se estimează într-o analiză Foreign Policy.

În aproape trei ani la putere, Raisi a mutat politica internă și politica socială a Iranului într-o direcție mai conservatoare și a împins țara și mai mult în rolul de antagonist clar al SUA în regiune, după ce predecesorul său, Hassan Rouhani – care-l învinsese în alegerile prezidențiale din 2017 – a căutat inițial o detensionare cu Occidentul în legătură cu programul nuclear iranian înainte de a intensifica atacurile prin intermediari.

Un jurist islamic remarcat pentru relația apropiată cu ayatollahul Ali Khamenei și considerat de mulți oficiali și experți drept un candidat probabil pentru a-i succeda liderului suprem îmbătrânit, în mandatul lui Raisi Iranul a accelerat îmbogățirea uraniului și a încetinit negocierile privind Planul comun de acțiune cuprinzător după ce Statele Unite au ieșit din acord în 2018, cu trei ani înainte de alegerea sa în funcție.

De asemenea, sub conducerea lui Raisi, Iranul a sprijinit Rusia în războiul său împotriva Ucrainei prin exporturi extinse de drone sinucigașe Shahed și artilerie; a intensificat atacurile milițiilor cliente regionale împotriva Statelor Unite și a Israelului după atacul transfrontalier al Hamas din octombrie 2023 asupra Israelului; și, cu doar o lună înainte de moartea sa, a lansat un atac masiv cu drone și rachete împotriva Israelului.

Experții spun că, indiferent de cine îl va înlocui pe Raisi, este puțin probabil ca strategia pe care acesta a urmărit-o să se schimbe, fiind solidificată în rândul eșaloanelor superioare ale conducerii politice și clericale a Iranului.

„Cu Raisi, fără Raisi, regimul este destul de mulțumit de modul în care s-a desfășurat Orientul Mijlociu după 7 octombrie”, a declarat Behnam Ben Taleblu, un cercetător senior axat pe Iran la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor (FDD). „A putut să își continue strategia ucigașă prin mii de pași, trăgând indirect împotriva SUA și Israelului prin intermediari și apoi chiar direct de câteva ori chiar el însuși cu schimbul de replici pe care l-ați văzut în aprilie, și totuși să pară că a câștigat runda.”

În conformitate cu Constituția iraniană, prim-vicepreședintele Mohammad Mokhber a fost numit președinte interimar pentru următoarele 50 de zile, până când vor putea fi convocate alegeri. Recentele alegeri parlamentare au atras o prezență scăzută record la vot, au declarat analiștii. Mai mult, Khamenei și aliații săi au depus eforturi semnificative pentru a asigura victoria lui Raisi în timpul ultimelor alegeri prezidențiale din 2021, descalificând potențialii rivali.

Înainte de a deveni președinte, Raisi a făcut parte din comisia de urmărire penală a Iranului, care a fost responsabilă pentru executarea a aproximativ 5.000 de disidenți în 1988. El a fost acuzat de crime împotriva umanității de către Națiunile Unite și a fost sancționat de Departamentul Trezoreriei SUA. Iar această abordare dură a continuat cu moartea lui Mahsa Amini, o tânără în vârstă de 22 de ani, în custodia poliției iraniene pentru moralitate, în septembrie 2022, după ce fusese acuzată că nu a purtat corect vălul islamic în public, ceea ce a declanșat proteste la nivel național.

Dincolo de orizontul alegerilor anticipate și al alegerilor prezidențiale stabilite pentru anul viitor, există un potențial de agitație la vârful clasei conducătoare din Iran. Cu o listă scurtă de posibili succesori ai lui Khamenei, în vârstă de 85 de ani, în afară de fiul șefului statului, Mojtaba Khamenei, moartea lui Raisi ar putea arunca viitorul politic al țării într-o nouă confuzie.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), cea mai mare ramură a forțelor armate iraniene care controlează părți importante din economia țării, ar putea, de asemenea, să folosească această tulburare pentru a-și întări influența.

„Nu există un moștenitor aparent dacă Khamenei dispare”, a declarat David Des Roches, profesor la Centrul de Studii Strategice pentru Orientul Apropiat și Asia de Sud al Universității Naționale de Apărare și colonel în retragere al armatei americane. „Ceea ce este cu adevărat interesant este să vedem dacă IRGC va finaliza practic o lovitură de stat cu încetinitorul”.

„Accidentul și moartea președintelui Raisi și a [ministrului său de externe] vor zgudui politica iraniană”, a scris Afshon Ostovar, profesor asociat la Naval Postgraduate School și expert de lungă durată în Iran, într-o postare pe X înainte ca moartea președintelui să fie confirmată. „Indiferent de cauză, percepțiile de joc murdar vor fi numeroase în cadrul regimului. Elementele ambițioase pot face presiuni pentru a obține avantaje, obligând reacții din partea altor părți ale regimului. Puneți-vă centurile de siguranță.”

În timp ce experții au declarat că este puțin probabil ca o figură liberalizatoare să apară fie la alegerile anticipate, fie la alegerile prezidențiale iraniene din 2025, moartea lui Raisi ar putea lăsa o mică deschidere pentru mișcările de protest care au persistat sub aparența unui calm social.

„Aceste mișcări nu sunt moarte”, a declarat Ben Taleblu, expertul FDD. „Ele operează la nivel scăzut, la periferie – de obicei greve, sindicate, sindicate de muncă, genul acesta de lucruri. Ar putea duce la o declanșare la nivel național și ar putea fi un nimic. Dar povestea mișcării de protest iraniene este întotdeauna o chestiune de când și nu de dacă.”

Conflictul cu Israelul

„Președintele Republicii Islamice este un executant, nu un decident”, a explicat Jason Brodsky, director de politici la United Against Nuclear Iran. „Astfel, politicile Republicii Islamice, fundamentele acestor politici, vor rămâne aceleași” continuă el citat de The Times of Israel.

Raisi „lucra pentru liderul suprem”, a precizat Ori Goldberg de la Universitatea Reichman. „Cu siguranță acest tip, pentru că a fost ales în cele mai puțin democratice alegeri pe care Republica Islamică le-a avut vreodată”.

În același timp, însă, dispariția bruscă a președintelui iranian creează un vid de putere de care figurile de rang înalt vor începe să manevreze pentru a profita.

Cu toate că este umbrită de moartea lui Raisi, pierderea lui Amir-Abdollahian este de asemenea semnificativă, deoarece a fost un ministru de externe extrem de eficient, supervizând o reconciliere de succes cu Arabia Saudită și navigând printr-o serie de crize dificile, inclusiv cu puternicul vecin Pakistan.

Deși politica externă generală a Iranului nu se va schimba, este de așteptat ca faptul că va trebui să se confrunte cu o agitație politică neașteptată să distragă atenția de la lupta pe mai multe fronturi împotriva Israelului.

Țara poate fi acum „puțin mai implicată în sine, înfășurată în politica internă, în timp ce își rezolvă alegerea următorului președinte”, a remarcat Michael Makovsky, directorul general al Institutului Evreiesc pentru Securitate Națională din America.

Regimul riscă, de asemenea, să pară slab după o serie de eșecuri. Teheranul dă dovadă de slăbiciune de luni de zile. La 3 ianuarie, teroriștii Statului Islamic (ISIS) au ucis cel puțin 84 de persoane în două explozii lângă mormântul generalului Qassem Soleimani, șeful Forței de elită Quds a Iranului, în timp ce marcau cea de-a patra aniversare a morții acestuia într-un atac cu dronă americană în Irak, cu patru ani mai devreme.

Luna precedentă, Jaish al-Adl, o grupare teroristă sunnită, a ucis 11 ofițeri de poliție iranieni

Iranul, disperat să-și arate mușchii, a lansat rachete în Pakistan, spunând că vizează Jaish al-Adl. Dar Pakistanul, înarmat nuclear, nu a dat înapoi, ripostând cu rachete și avioane de vânătoare în Iran – primul atac cu bombă pe teritoriul iranian de la războiul dintre Iran și Irak din anii 1980.

După ce i-a fost descoperit cacealmaua, Iranul a fost de acord cu de-escaladarea situației.

În conflictul său cu Israelul, Iranul și-a văzut credibilitatea supusă celei mai mari presiuni. În timp ce Israelul se străduiește să localizeze și să țintească liderii Hamas din Gaza, Ierusalimul a demonstrat o capacitate și o dorință uimitoare de a elimina oficiali iranieni în Siria. În aprilie, Israelul i-ar fi asasinat pe cel mai înalt oficial al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Siria, Mohammad Reza Zahedi, și pe adjunctul acestuia, Mohammad Haj Rahimi. În decembrie, ofițerul superior al IRGC, generalul de brigadă Razi Mousavi, a fost ucis într-un presupus atac aerian israelian în Damasc.

Iranul trebuia să le arate reprezentanților săi regionali, precum și propriilor cetățeni, că poate obține un preț de la Israel, mai ales după ce Hamas a dovedit că Israelul poate fi umilit prin atacul său surpriză din 7 octombrie. Dar răspunsul Iranului – un atac masiv cu rachete și drone care a marcat primul său atac direct asupra statului evreu – nu a deteriorat nimic de valoare și a reușit să unească Occidentul și multe țări arabe în apărarea Israelului.

Pierderea a doi oficiali de rang înalt într-un accident de elicopter face ca regimul să pară vulnerabil și incompetent. Dar dacă Khamenei reușește o tranziție fără probleme, Republica Islamică va arăta o măsură de stabilitate într-un moment dificil.

Și rămâne întrebarea cum vor reacționa liderii occidentali la moartea unui lider a cărui țară se află în spatele unei mari părți a terorismului și a instabilității din Orientul Mijlociu și nu numai, ca să nu mai vorbim de sprijinul militar crucial acordat de Rusia în războiul din Ucraina.