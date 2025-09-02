Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, va participa la parada militară din China, în pofida protestelor din ţară

Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, va asista miercuri la parada militară masivă din China, care marchează cea de-a 80-a aniversare de la sfârşitului celui De-al Doilea Război Mondial, a anunţat marţi un ministru, după ce preşedintele indonezian îşi anulase iniţial călătoria din cauza protestelor din ţara sa, relatează AFP, transmite Agerpres.

„În această seară, preşedintele Prabowo Subianto a plecat spre Beijing la invitaţia preşedintelui Xi Jinping. Acesta a monitorizat situaţia şi a primit informaţii de la toţi responsabilii în cauză care indică faptul că viaţa publică revine treptat la normal”, a declarat ministrul Secretariatului de Stat, Prasetyo Hadi.

Duminică, preşedintele Prabowo Subianto, care se confruntă cu cele mai masive proteste de la instalarea lui la putere în urmă cu un an, a încercat să răspundă revendicărilor protestatarilor, anunţând suprimarea indemnizaţiei ce urma să fie acordată deputaţilor.

Luni, Prabowo a vizitat poliţişti răniţi la un spital, unde i-a stigmatizat pe manifestanţi şi a subliniat că manifestaţiile ar trebui să se încheie până la apus.

În aceeaşi zi, circa 500 de persoane s-au adunat în faţa Parlamentului de la Jakarta, sub supravegherea a zeci de soldaţi şi poliţişti, înainte de a se dispersa în linişte.

Noi manifestaţii sunt aşteptate să aibă loc în timpul zilei de azi în faţa Parlamentului, inclusiv la apelul unei coaliţii de grupuri de femei, care îşi anulase apelul cu o zi înainte.