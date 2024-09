Președintele Crucii Roșii Sibiu, prins în traficul de pe Valea Oltului, blocată de aluviuni: ”În România, în caz de dezastru, ești pe cont propriu!” / A parcurs 50 de kilometri în 3 ore și jumătate / În lipsa autorităților, localnicii au ieșit să dirijeze TIR-urile

Omul de afaceri sibian Mihai Balaban, președintele Crucii Roșii Sibiu, a relatat pe pagina sa de Facebook cum a fost abandonat de autorități, alături de alte persoane după închiderea, de vineri seară, a Văii Oltului.

El s-a aflat printre șoferii prinși în trafic după ce Valea Oltului a fost blocată, la Brezoi, din cauza unei viituri care a transportat o cantitate de peste 600 m³ de aluviuni pe partea carosabilă, relatează Turnul Sfatului.

A mers pe ruta alternativă Jiblea Veche – Berislăvești – Perișani – Mănăstirea Cornetu, drum pe care l-a străbătut foarte greu, în 3 ore și jumătate, șoseaua fiind îngustă și tranzitată de foarte multe mașini de mare tonaj.

În tot acest timp, nu a primit nicio informare de la oficialități, nici despre cât ar dura blocajul de pe Valea Oltului, nici despre rute alternative sau starea drumului pe care l-a ales ca variantă de ocolire.

Contactat de Turnul Sfatului, Balaban a remarcat că, în ciuda faptului că s-a simțit „abandonat total de stat și de administrație,” oamenii s-au ajutat între ei, șoferii care au ales ruta alternativă au mers cuminți în coloană, fără șicanări în trafic, iar localnicii din Berislăvești au ieșit ca să ajute la dirijarea TIR-urilor pe drumul foarte îngust.

”Pentru a preîntâmpina blocaje și probleme – accidente pe acea rută alternativă am sunat din nou la 112 (ora 23.28) pentru a sugera poliției să trimită un echipaj de poliție la intersecția DN-ului zona Mănăstirea Cornet și să nu mai permită intrarea pe acel drum a mașinilor de mare tonaj care nu aveau oricum voie în zonă datorită podețelor și restricțiilor de tonaj precum și datorită faptului că în foarte multe locuri șoseaua are lățime de doar 2,5 ml maxim 3 ml.

Operatorul de la centrala poliției își scuza „neputința” și nu mi-a dat de înțeles că înțelege gravitatea situației oamenilor care tranzitau acea zonă muntoasă NOAPTEA și pe PLOAIE !

În toată ruta alternativă nu am văzut nici o țipenie de AUTORITATE STATALĂ și nici nu am primit vreo informare de la ei. Se impuneau mesaje și indicații RO-Alert … 0 (ZERO sprijin)”, a scris omul de afaceri.