Preşedintele CA al Alro despre taxele americane: „O să fim invadaţi de marfă din Asia” / ”Alro avea 500 de tone pe an cu zero taxe export în Statele Unite”

Creşterea taxelor impusă de Statele Unite ale Americii afectează mai ales prin faptul că o să fim invadaţi de marfă din Asia, care va sufoca piaţa europeană, nemaiputând să se ducă în SUA, a declarat, luni, preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro, Marian Năstase, la o conferinţă pe teme de energie, transmite Agerpres.

„Războaiele tarifare în general de aia se numesc războaie, pentru că altfel se numeau hora unirii sau horele tarifare. Având efecte negative, se numesc războaie. Sunt un lucru rău, ne afectează. Ne afectează, culmea, nu neapărat din faptul că nu putem să vindem mai mult pe piaţa americană, cât din faptul că o să fim invadaţi de marfă din Asia, în principal Indonezia şi China, care va veni şi va sufoca piaţa europeană, nemaiputând să se ducă în Statele Unite”, a explicat Năstase la Forumul Energiei, organizat de Financial Intelligence.

El a adăugat că, pentru Alro, noua politică tarifară impusă de Administraţia Trump poate reprezenta şi o posibilitate de a creşte vânzările pe piaţa din Statele Unite, deoarece a anulat contingentele.

„Ceea ce pentru noi e foarte important. Alro avea 500 de tone pe an cu zero taxe export în Statele Unite. Un concurent al nostru european avea 10.000 de tone de export pe an cu taxe zero. Deci asta ne avantajează dintr-o anumită perspectivă. Dar, v-am spus, o să vină marfă din est la preţuri de dumping”, a precizat Marian Năstase.

În opinia sa, această politică tarifară are scopul de a aduce pe toată lumea la negociere.

„Vedem, este o situaţie în evoluţie. Preşedintele Trump ştie că nu mai trăim în anii 70. În anii 70 trimiteai o scrisoare, peste o săptămână primeai răspunsul, după aia când plecai de lângă telefon nu te mai găsea nimeni până te întorceai şi tot aşa. Acum trăim în epoca tehnologie. Deci toată această salvă este ca să aducă pe toată lumea la negociere, să poată să facă…Ceea ce înainte se făcea într-un an, acum trebuie să se facă într-o lună. Ceea ce se şi întâmplă”, a punctat Năstase.