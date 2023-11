Președintele Austriei: Decizia guvernului de a bloca aderarea României și Bulgariei la Schengen a fost greșită, sper să fie revizuită

Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a declarat joi la Chișinău că regretă decizia Austriei de a bloca aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, potrivit TV8. El „speră” ca decizia Guvernului federal la o următoare solicitare „să fie revizuită”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe la Chișinău.

„În momentul în care guvernul federal austriac a spus nu pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, eu, în calitate de președinte nu am fost de acord cu acea decizie. Eu nu am văzut niciun motiv în blocarea României și Bulgariei la Schengen, în cazul în care sistemul oricum nu funcționează.

Chestiunea este vastă, iar una dintre probleme ar fi cum ar putea fi controlat fluxul de persoane care fie caută un loc de muncă sau azil în una dintre țări. Cu toate acestea, în opinia mea, acest lucru nu are nicio treabă cu Schengen. Consider că decizia guvernului federal austriac a fost una greșită și sper că într-o bună zi aceasta decizie va fi revizuită. Timp de mai multe luni am avut discuții cu președinții României și Bulgariei, dar nu am putere executivă. Reiterez, acea decizie nu a fost una corectă”, a declarat președintele austriac.

Guvernul condus de cancelarul Karl Nehammer blochează în continuare aderarea României și Bulgariei la Schengen.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că va da Austria în judecată la CJUE dacă va vota încă o dată împotriva aderării României la Schengen.

Oficialii austrieci susțin că granițele externe ale UE sunt slab protejate, critică respinsă de România.