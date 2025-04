Preşedinta Elveţiei a discutat despre tarifele comerciale cu Donald Trump şi speră într-o soluţie rapidă

Preşedinta Elveţiei, Karin Keller-Sutter, a declarat miercuri că a purtat o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump pe tema relaţiilor comerciale şi şi-a exprimat speranţa că cele două ţări vor ajunge în curând la un acord, în contextul în care Elveţia a fost vizată de tarife de import mai mari decât cele aplicate vecinilor săi din Uniunea Europeană, transmite Reuters, transmite News.ro.

”În discuţia telefonică de astăzi cu preşedintele Donald Trump am transmis poziţia Elveţiei privind comerţul bilateral şi am discutat modalităţi de a răspunde obiectivelor Statelor Unite. Am convenit să continuăm discuţiile în interesul ambelor ţări. Aştept cu interes găsirea unor soluţii în viitorul apropiat,” a scris Keller-Sutter pe platforma X (fostul Twitter).

Săptămâna trecută, când administraţia Trump a anunţat noul pachet de tarife comerciale, Elveţia a fost afectată în mod disproporţionat, fiind vizată de o taxă de 31%, comparativ cu 20% pentru Uniunea Europeană şi 10% pentru Marea Britanie.

Elveţia, care a eliminat tarifele industriale anul trecut, are o economie puternic orientată spre comerţul internaţional, iar Statele Unite reprezintă cea mai mare piaţă de export pentru ţară.

Anterior, un sondaj realizat de organizaţia de afaceri Economiesuisse în rândul companiilor şi asociaţiilor industriale a arătat că aproape jumătate dintre acestea sunt afectate ”puternic” sau ”foarte puternic” de noile tarife impuse de SUA asupra exporturilor elveţiene.