Președinta Comisiei Europene, despre pana de curent din Spania: Ne vom coordona eforturile și vom face schimb de informații pentru a contribui la restabilirea sistemului de energie electrică

Ursula von der Leyen a scris într-o postare pe rețeaua X că Spania și Comisia Europeană colaborează în prezent pentru a restabili cât mai repede sistemul de energie elecrică.

„Am vorbit cu Predo Sanchez despre pana de curent din Peninsula Iberică.

Am reafirmat sprijinul Comisiei Europene în monitorizarea situației împreună cu autoritățile naționale și europene și cu Grupul nostru de coordonare în domeniul energiei electrice.

Ne vom coordona eforturile și vom face schimb de informații pentru a contribui la restabilirea sistemului de energie electrică și am convenit să rămânem în contact strâns”, a scris Usula von der Leyen.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 28, 2025