Preşedinta Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate: Platforma informatică trece printr-un proces de mentenanţă. Pacienţii beneficiază de servicii medicale

Platforma informatică a sistemului de sănătate trece printr-un proces de mentenanţă, a declarat, marţi, preşedinta Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Valeria Herdea, care a subliniat că pacienţii beneficiază de servicii medicale, transmite Agerpres.

La finalul unei audieri a conducerii CNAS la Comisia de IT şi Tehnologia Informaţiei din Camera Deputaţilor, Herdea, care a amintit că platforma este veche de 20 de ani, a dat asigurări că aceasta va funcţiona în 7 – 10 zile.

„Suntem în situaţia în care Platforma informatică a sistemului de asigurări de sănătate trece printr-un proces de mentenanţă. Pacienţii îşi pot primi serviciile medicale, am luat legătura cu furnizorii de servicii medicale, cu colegii noştri medici de familie. Important e că i-am rugat pe toţi să fie alături în acest proces. Durează această evaluare a platformei undeva între 7 şi 10 zile şi lucrările de mentenanţă care se aplică. Suntem într-o perioadă de testare şi în cursul săptămânii viitoare sperăm că putem aşeza platforma în picioare, să poată să funcţioneze. Vorbim de o platformă veche de 20 de ani, vorbim de o platformă care are disfuncţionalităţi, este corect s-o recunoaştem. (…) Se lucrează. Avem sprijin guvernamental”, a afirmat preşedinta CNAS.

Potrivit Valeriei Herdea, în această perioadă, ca urmare a disfuncţionalităţilor din platformă, nu se semnează cu cardul serviciile medicale. „Avem în continuare această disfuncţionalitate care persistă vizavi de utilizarea cardului. Este în curs de rezolvare. Serviciile medicale pot fi acordate în această perioadă. Pacienţii nu pot fi lăsaţi fără să se acorde serviciile medicale”, a evidenţiat preşedinta CNAS.

Întrebată dacă există persoane care au primit în această perioadă servicii medicale fără să fie asigurate, Herdea a menţionat că fiecare situaţie va fi evaluată.