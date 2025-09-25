Presa maghiară reacționează după scandalul din tribune de la meciul de futsal dintre România și Ungaria: „Fanii români nu s-au putut controla”

Nu a fost liniște la meciul de futsal dintre România și Ungaria, duel decisiv de calificare la Campionatul European. A fost scandal în tribune și a fost nevoie de intervenția Jandarmeriei pentru ca partida să poată continua.

Remiza de la Craiova, scor 2-2, a avut parte de scandal în tribune. Vorbim despre un conflict între galeria română și Jandarmerie.

Totul a pornit de la o eroare de pe tabela de marcaj, acolo unde a fost afișat eronat „Ungaria – Ungaria”, în loc de „România – Ungaria”.

Au apărut imediat reacții dure din partea unora dintre membrii Peluzei Sud din Craiova, iar de aici până la scandal a mai fost un singur pas.

Au existat fani care s-au luat la bătaie cu jandarmii, meciul a fost întrerupt câteva minute, iar suporterii recalcitranți au fost evacuați din Sala Sporturilor din Craiova.

„Fanii români nu s-au putut controla. Imediat după ce au marcat, din cauza unei tulburări în arenă, jandarmeria a intervenit în sectorul celor mai fanatici fani români, iar apoi cele două părți s-au bătut.

Întâi a explodat o petardă, apoi torțe, iar jandarmii au luptat cu gaze lacrimogene. S-a aflat faptul că scenele tensionate au fost declanșate de faptul că pentru o perioadă pe tabelă a apărut Ungaria – Ungaria, în loc de România – Ungaria.

Scandalagiii au fost scoși din sală, iar după pauza forțată care a durat mai mult de 30 de minute, meciul a continuat, dar arbitrii și oficialii delegați de forumurile europene au informat organizatorii că în cazul unor noi tulburări, meciul va fi oprit definitiv”, au notat jurnaliștii de la sportal.blikk.hu, citați de gsp.ro.

Cum în manșa tur Ungaria s-a impus cu 3-2, iar la Craiova a fost remiză (2-2), maghiarii au obținut calificarea la CE de futsal.

Jandarmeria a anunțat că șapte persoane au fost sancționate contravențional cu 1.500 de lei amendă și interzicerea accesului la evenimente sportive timp de un an de zile.

