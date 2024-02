Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a apărat cântecul ales să reprezinte țara la Eurovision/ Cântecul „insultă femeile într-un mod sexist”, susține Mișcarea feministă din Madrid

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a apărat cântecul țării sale pentru concursul Eurovision, după ce acesta a fost catalogat drept „anti-femei”, scrie BBC.

Imnul electro-pop Zorra a fost criticat pentru că titlul său, care înseamnă vulpoaică, este mai des folosit pentru a însemna „bitch” sau „slut” (târfă) în argoul spaniol.

Cântecul „insultă femeile într-un mod sexist”, a declarat într-un comunicat Mișcarea feministă din Madrid.

Însă premierul Sánchez a respins criticile, spunând că melodia a contestat stereotipurile sexiste.

„Mi se pare că feminismul nu este doar corect, ci poate fi și amuzant, iar acest tip de provocare trebuie să provină din cultură”, a declarat el la emisiunea Al Rojo Vivo de la televiziunea La Sexta.

Zorra este interpretată de Nebulossa – un duo format din María „Mery” Bas și Mark Dasous, din satul Ondara din Allicante.

Ei sunt căsătoriți de 20 de ani și au crescut doi copii înainte de a-și forma trupa în 2018.

Grupul a ținut prima pagină a ziarelor anul trecut, când s-a despărțit de principala mișcare feministă din Spania, Comisia 8M, din cauza susținerii legislației privind drepturile transsexualilor, iar ulterior a organizat un marș separat pentru Ziua Internațională a Femeii.

Nebulossa au fost aleși să reprezinte Spania într-o competiție televizată la sfârșitul săptămânii trecute, învingându-l pe concurentul de pe locul al doilea, Jorge González, cu doar două voturi în urma unui vot public.

„Versuri absurde”

Cântecul lor a devenit deja o senzație virală, cu peste 2,5 milioane de vizualizări pe YouTube, iar cuplul a declarat că a fost surprins de succesul lor.

„Nu am făcut acest lucru cu intenția de a deveni un imn”, au declarat ei pentru ziarul spaniol El Pais. „Oamenii l-au adoptat ca atare și acesta este cel mai bun lucru care i se poate întâmpla unui artist. Se întâmplă foarte rar”.

Traduse, versurile lui Zorra sună astfel: „Dacă ies singură, eu sunt târfa / Dacă mă distrez, eu sunt cea mai târfă / Când obțin ceea ce vreau – Bitch, bitch / Niciodată nu este pentru că merit.”

Cântecul se dorește a fi un comentariu despre misoginism și standardele duble cu care se confruntă femeile. Dacă unui bărbat i se spune zorra, înseamnă pur și simplu „ticălos”.

Dar Mișcarea Feministă din Madrid a declarat că este „absurd” să se susțină că „repetarea insistentă” a acestui cuvânt ar putea „da putere” femeilor.

Ministrul spaniol al egalității nu a fost de acord, numind Zorra un „cântec amuzant, care sparge stereotipurile”.

Primul ministru a mers mai departe, sugerând că criticile sunt produsul criticilor politici de dreapta.

„Ei ar fi preferat să fi fost Cara al Sol”, a spus Pedero Sánchez, referindu-se la imnul mișcării falangiste spaniole. „Dar mie îmi place mai mult să am acest tip de cântec”.

EBU, care organizează Eurovision, a confirmat că melodia nu încalcă interdicția privind versurile care ar putea discredita concursul.

„EBU înțelege că titlul cântecului… are mai multe semnificații”, a precizat EBU într-o declarație.

„Având în vedere contextul versurilor și mesajul… am ajuns la concluzia că melodia este eligibilă pentru a participa la concurs”.

Între timp, solista trupei Nebulossa a respins criticile.

„Nu avem 20 de ani”, a declarat ea reporterilor spanioli. „Nu dau doi bani pe nimic”.

Concursul Eurovision va avea loc la Malmö, în Suedia, în luna mai a acestui an.

România nu va participa la Eurovision în acest an, a decis luna trecută Consiliul de administrație al TVR. Au fost t invocate „constrângerile financiare” și dorința de reprezentare „la un nivel performant”, potrivit unui comunicat de presă al televiziunii publice remis G4Media. ,În 2023, România, reprezentată de Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and On)”, a ratat calificarea în finala concursului.