G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Premierul ales al Thailandei susține că va organiza noi alegeri în termen…

thailanda, oameni, asia, asiatici, bangkok
sursa foto: © Tonny Anwar | Dreamstime.com

Premierul ales al Thailandei susține că va organiza noi alegeri în termen de patru luni

Articole6 Sep 0 comentarii

Prim-ministrul ales al Thailandei, Anutin Charnvirakul, a dat asigurări vineri că va organiza, după cum s-a angajat să facă, alegeri legislative în termen de patru luni, informează sâmbătă AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Voi respecta toate acordurile”, a afirmat el în faţa sediului partidului său, Bhumjaithai, după ce a fost ales vineri prim-ministru de Parlament, în urma destituirii lui Paetongtarn Shinawatra.

Magnatul conservator a obţinut susţinerea Partidului Popular, până acum principalul partid de opoziţie, care a cerut dizolvarea Parlamentului şi organizarea de noi alegeri în termen de patru luni.

Cu toate acestea, puterea de a dizolva Parlamentul revine regelui. Tot suveranul este cel care aprobă oficial numirea lui Anutin Charnvirakul în funcţia de premier.

Anutin Charnvirakul, al cărui partid a întors spatele lui Paetongtarn Shinawatra în iunie din cauza modului în care ea gestionase conflictul frontalier cu Cambodgia, a dat cu toate acestea asigurări că nu vor exista „nici favoritism, nici persecuţie, nici răzbunare” la adresa tatălui acesteia, fostul premier Thaksin Shinawatra (2001-2006), care a anunţat vineri că a ieşit din ţară.

Curtea Supremă urmează să se pronunţe marţi asupra eliberării anticipate de care a beneficiat Thaksin la scurt timp după ce revenise din exil în august 2023. Fostul lider, care fusese condamnat la opt ani de închisoare pentru corupţie, riscă o reîncarcerare, potrivit unor analişti.

Thaksin, care a anunţat vineri că s-a dus în Dubai, a asigurat că va reveni în Thailanda cel târziu marţi, pentru a putea compărea în faţa tribunalului.

Într-un alt dosar, pentru crimă de lezmajestate (ofensă adusă suveranului, n.red.), el fusese achitat pe 22 august.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.