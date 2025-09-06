Premierul ales al Thailandei susține că va organiza noi alegeri în termen de patru luni
Prim-ministrul ales al Thailandei, Anutin Charnvirakul, a dat asigurări vineri că va organiza, după cum s-a angajat să facă, alegeri legislative în termen de patru luni, informează sâmbătă AFP, citată de Agerpres.
„Voi respecta toate acordurile”, a afirmat el în faţa sediului partidului său, Bhumjaithai, după ce a fost ales vineri prim-ministru de Parlament, în urma destituirii lui Paetongtarn Shinawatra.
Magnatul conservator a obţinut susţinerea Partidului Popular, până acum principalul partid de opoziţie, care a cerut dizolvarea Parlamentului şi organizarea de noi alegeri în termen de patru luni.
Cu toate acestea, puterea de a dizolva Parlamentul revine regelui. Tot suveranul este cel care aprobă oficial numirea lui Anutin Charnvirakul în funcţia de premier.
Anutin Charnvirakul, al cărui partid a întors spatele lui Paetongtarn Shinawatra în iunie din cauza modului în care ea gestionase conflictul frontalier cu Cambodgia, a dat cu toate acestea asigurări că nu vor exista „nici favoritism, nici persecuţie, nici răzbunare” la adresa tatălui acesteia, fostul premier Thaksin Shinawatra (2001-2006), care a anunţat vineri că a ieşit din ţară.
Curtea Supremă urmează să se pronunţe marţi asupra eliberării anticipate de care a beneficiat Thaksin la scurt timp după ce revenise din exil în august 2023. Fostul lider, care fusese condamnat la opt ani de închisoare pentru corupţie, riscă o reîncarcerare, potrivit unor analişti.
Thaksin, care a anunţat vineri că s-a dus în Dubai, a asigurat că va reveni în Thailanda cel târziu marţi, pentru a putea compărea în faţa tribunalului.
Într-un alt dosar, pentru crimă de lezmajestate (ofensă adusă suveranului, n.red.), el fusese achitat pe 22 august.
