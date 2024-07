Povestea primei românce care a primit un femur de la un donator prin bancă osoasă: “Mama mea l-a găsit pe medic pe reţelele de socializare”

Tânăra de 32 ani din Mediaş care, vinerea trecută, a fost supusă primei intervenţii realizată vreodată în România, de transplant de os femural de la un donator prin bancă osoasă, suferea de sarcom osos, o afecţiune extrem de rară, cu o incidență de un caz la 100.000 persoane/an.

„La 9 ani, când am alunecat pe gheaţă, atunci am avut prima fractură şi prima intervenţie chirurgicală. De atunci, am avut multe fisuri, fracturi.”, povesteşte tânăra.

A încercat să ducă o viaţă normală, dar în urmă cu 6 ani, problemele i s-au acutizat. Chiar dacă are muncă de birou, afecţiunea îi limita mişcările. Nu putea să alerge, să facă sport, nici măcar să se plimbe căci avea dureri, şchiopăta, iar oasele, fragile, i se fisurau tot mai des. Din cauza numeroaselor operaţii, piciorul din partea afectată de sarcom i s-a scurtat cu 4 centimetri şi a ajuns să umble cu ajutorul cârjelor.

„Sincer, nu am căutat variante în străinătate, doar în România. Mama l-a găsit pe doctorul Adyb Adrian Khal, pe reţelele de socializare, în urmă cu doi ani. Iar după discuţiile cu el, am prins încredere, i-am urmat sfaturile. Atunci, el nu era în ţară, dar m-a îndrumat ce să fac, să mă recuperez, a rămas să ne vedem când revine în România”, spune tânăra.

În ianuarie, acest an, când a văzut că medicul este la Oradea, şi-a făcut o programare. Până atunci, toţi specialiştii i-au spus că singurul tratament pentru boala ei era amputarea. Când doctorul orădean i-a prezentat intervenţia care i-ar putea salva piciorul, nici nu a mai stat pe gânduri. „Am luat decizia să mă operez”, zice ea.

După cum a relatat, deja, G4Media, intervenția chirurgicală a fost efectuată, vineri, la Spitalul Pelican din Oradea. Medicul este născut și crescut în Oradea, fiul unui alt doctor cunoscut în Oradea, endocrinologul Rafik Khal. Spre deosebire de tatăl său, Adyb Adrian Khal, a ales să se specializeze în Ortopedie-Traumatologie și Ortopedie Oncologică, în Italia și apoi în Franța, unde este și referent național pentru tumori osoase,

Intervenţia de vineri a constat în rezecarea a circa 25-28 centimetri din femurul afectat, disecarea tuturor vaselor și nervilor, îndepărtarea mușchilor, după care a urmat o reconstrucția osoasă, în locul bucăţii de femur afectat, fiind introdusă o grefă provenită de la Banca de Țesut Osos din Franța care, în prealabil, a fost modelată după conformaţia pacientei.

Operația s-a realizat la Spitalul Pelican şi a fost posibilă datorită unei colaborări bune între CAS și rețeaua Medicover, din care face parte unitatea sanitară din Oradea. În România, reprezintă o premieră dar în Franța, acolo unde dr. Khal lucrează de 5 ani la Spitalul Universitar din Marsilia, se fac deja uzual, medicul orădean având un „palmares” de 70-80 de asemenea operații doar anul trecut.

Acum, pacienta se simte bine, nu are dureri, şi urmează să facă un tratament de recuperare într-un spital de specialitate. “Am speranța că în trei luni pot să alerg”, zice tânăra iar medicul ei nu o contrazice. “După perioada de recuperare, care estimăm că va dura 6-8 luni, pacienta va fi o persoană normală și când se va plimba pe bulevard nimeni nu-și va da seama că a suferit această intervenție”, a explicat chirurgul.