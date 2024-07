Transplant de os femural, premieră naţională la un spital din Oradea / Pacienta este o tânără din Mediaș, care a suferit în copilărie o fractură la femurul stâng

O echipă chirurgicală din cadrul Spitalului Pelican, coordonată de dr. Adyb-Adrian Khal, a realizat vineri, în premieră naţională, un transplant de os femural prelevat de la un donator prin bancă osoasă, a informat luni, în conferinţă de presă, medicul coordonator.

„Premiera constă în faptul că este pentru prima dată când folosim un os întreg, că este prima intervenţie de acest tip care se efectuează în România şi este premieră şi pentru că această alogrefă (os) a venit din Franţa. Am reuşit astfel salvarea membrului inferior al unei paciente tinere, în vârstă de 32 de ani, care suferea de o patologie tumorală osoasă agresivă, la nivelul femurului. Am reuşit să-l rezecăm, în primă etapă şi apoi să-l reconstruim, cu o tehnică chirurgicală larg utilizată la nivel european, dar în premieră în România. Am folosit o grefă masivă de femur, de aproape 28 de cm, luată din Banca de Ţesut Osos din Franţa”, a declarat, în conferinţă de presă, dr. Adyb-Adrian Khal, alături de dr. Bimbo-Szuhai Erika, medic primar Anestezie şi Terapie Intensivă, transmite Agerpres.

Pacienta este o tânără din Mediaş, care a suferit în copilărie o fractură la femurul stâng, în urma unei căzături pe gheaţă. La vârsta de nouă ani, i s-a diagnosticat o patologie osoasă complexă, cu o identitate particulară. În ultimii 22 de ani, ea a suferit multiple intervenţii chirurgicale. Situaţia i s-a agravat după ce a întâmpinat dificultăţi în găsirea unor soluţii în ţară sau în străinătate şi astfel, s-a adresat Spitalului Pelican unde îşi desfăşoară activitatea medicul Adyb-Adrian Khal, specialist în Franţa pe tumori osoase, dar care, în ultimele cinci luni, lucrează şi la Oradea, oraşul său natal.

„Ea nu este un caz oncologic, nu vorbim despre chimioterapie, dar tumorile benigne osoase într-adevăr se încadrează în chirurgii complexe asemănătoare cu cele de salvare a membrelor în cazuri oncologice”, a spus medicul.

Operaţia a durat şapte ore şi jumătate, fiind realizată de dr. Adyb-Adrian Khal, împreună cu doi medici rezidenţi, Octavian Maghiar şi Cătălin Ţapoş, împreună cu dr. Bimbo-Szuhai Erika. În prima parte a intervenţiei, rezecţia, s-a înlăturat porţiunea de os bolnav, apoi a avut loc reconstrucţia osoasă (cu „sculptura” alogrefei pentru gazdă) şi în final, reconstrucţia părţilor moi.

„Nu a fost nicio complicaţie intraoperatorie, cu pierderi de sânge care să pună în pericol viaţa pacientei. După două zile la terapie intensă, pacienta a fost externată din această secţie în cursul zilei de luni pe secţia de ortopedie. Controalele radiografice efectuate de dimineaţă sunt satisfăcătoare”, a precizat medicul.

Femeia va ieşi din spital la finele săptămânii, după care va trebui să efectueze tratament de recuperare într-un spital specializat. Medicul apreciază că starea femeii va reveni la normal în 6 – 8 luni, care se va plimba pe bulevard şi „nimeni nu-şi va da seama că a fost operată”. „Fără această intervenţie, pacienta ar fi rămas invalidă şi fără o calitate a vieţii care să-i asigure buna funcţionare pe toate planurile”, a subliniat dr. Adyb-Adrian Khal.

Medicul a explicat că folosirea osului pentru transplant este net superioară reconstrucţiilor protetice, deoarece este o reconstrucţie biologică, se integrează mult mai bine în scheletul uman, este durabilă şi anatomică. Osul, fiind prelevat cu toate inserţiile lui tendinoase, permite şi reinserarea tuturor muşchilor şi tendoanelor pe os, adică pacientul să fie funcţional.

Tumorile aparatului locomotor se supun, încă în multe ţări, unui tratament radical – amputaţia, având un impact psihologic semnificativ pentru pacient şi în ceea ce priveşte reinserţia sa în societate.

„La ora actuală, în 2024, noi, toţi ortopezii oncologici din Europa, vreo 250, am trecut de bariera de a salva viaţa pacientului şi am ajuns la etapa superioară în care ne concentrăm pe redarea funcţionalităţii cât mai repede. Reuşim să oferim aici, la spitalul Pelican, în zona de vest a ţării, aceeaşi şansă la tratament unor pacienţi români – cam 400 de cazuri noi pe an în România, cu aceleaşi rezultate oncologice ca şi în Franţa. Ei nu vor mai fi nevoiţi să meargă în străinătate, cu costuri mult, mult mai mari. Datorită colaborării dintre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi reţeaua Medicover în care este spitalul Pelican reuşim să oferim aceleaşi tratamente la noi, spre câştigul pacientului”, a spus medicul.

Orădean, cu tată sirian creştin, doctorul Adyb-Adrian Khal şi-a făcut studiile liceale la Colegiul „Emanuil Gojdu” din Oradea, iar cele medicale la Cluj-Napoca. Au urmat specializări în Franţa şi Italia, ca medic chirurg ortopedie-traumatologie şi ortopedie oncologică, fiind în prezent, referent naţional tumori osoase pentru regiunea Sud din Franţa. De cinci ani lucrează în acest domeniu specific, la Spitalul universitar din Marsilia şi de câteva luni, mai exact cinci luni, în Oradea, oraşul său natal, unde a dorit să îşi ajute semenii, atât din zonă cât şi din partea de vest a ţării.

„Cred că acum, în secţia de ortopedie foarte bine dezvoltată a spitalului, venind cu aceste noutăţi, din sfera tumoral ortopedică, vom reuşi să acoperim întreaga gamă vastă de patologii ortopedice. Ne dorim să fim un reper important la nivel naţional pentru ceea ce înseamnă patologie ortopedică complexă. Iar strict pe partea de oncologie, nu sunt centre în ţară. Mai există doar în Bucureşti, dar dorim, pe zona de vest, să devenim noi reperul, prin apartenenţa la societăţile ştiinţifice, prin colaborările europene. Vrem să le dăm o speranţă pacienţilor români care au aceste nevoi. Peste hotare, intervenţiile sunt mult mai scumpe. Nu în cele din urmă, vrem să punem România, Oradea, pe harta europeană şi internaţională a chirurgiei oncologice musculo-scheletale”, a conchis medicul.