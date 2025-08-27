Poluare masivă a aerului în Bucureşti, după incendiul puternic care a mistuit Complexul „Dragonul Roşu” / Cel mai afectat, cartierul Berceni, din sudul Capitalei / Comisarul general al Gărzii de Mediu: Depăşire de patru ori a valorii maxim admise

Comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, a anunţat, miercuri, că în urma incendiului puternic care a mistuit Complexul Dragonul Roşu, din Bucureşti, s-a înregistrat o poluare masivă a aerului, cel mai afectat fiind cartierul Berceni, din sudul Capitalei, unde în cursul dimineţii s-a înregistrat o depăşire momentană de patru ori a valorii maxim admise, transmite News.ro.

„Având în vedere direcţia în care bate vântul, zona cea mai expusă este sudul Capitalei, cartierul Berceni, unde am înregistrat, în această dimineaţă, un vârf de 200 de micrograme pe metru cub, ceea ce înseamnă o depăşire momentană de patru ori a valorii maxime. La acest moment, incendiul este localizat şi, deşi avem valoare ridicate, ele sunt într-o uşoră scădere”, a declarat, miercuri, la Digi 24, comisarul general de mediu, Andrei Corlan.

Comisarul general de mediu a spus că aşteaptă finalizarea „părţii de intervenţie” pentru a demara inspecţia.

„În funcţie de rezultatul prezentat de cei de la ISU, dacă operatorul în cauză nu a luat toate măsurele de prevenţie, astfel încât să protejeze aeru, ca întreg, mai ales dacă vorbim de o depăşire riscă sancţiuni contravenţionale şi totodată, din informaţiile preliminare, neoficiale, înţelegem că este un depozit de jucării, dar dacă în incinta acelui depozit au fost stocate şi altfel de materiale, cum ar fi substanţe sau preparate chimice periculoasee, era necesară o autorizaţie de mediu şi riscă să fie aplicată o sancţiune de 60.000 de lei şi sistată activitatea comercială la punctul respectiv”, a precizat Corlan.

Acesta a adăugat că, în condiţiile în care acolo era un depozit de jucării, „plin”, a fost resimţit un miros înţepător de ”plastic ars”, care a creat clar un „disconfort”.

„Vorbim de 3.800 de metri pătraţi, un depozit plin. Am resimţit şi eu mirosul, şi colegii mei, un miros puternic înţepător de plastic ars, poate să fie un disconfort. Dar pentru a face afirmaţii fundamentate, aşteptăm concluzia celor de la ISU. Aştept concluzia colegilor mei de la Comisariatul Judeţean Ilfov”, a explicat Corlan.

Potrivit comisarului general de mediu, autolaboratorul Agenţiei de Protecţie a Mediului este amplastat şi monitorizează în timp real evoluţia calităţii aerului, iar din oră în oră se fac update-uri, iar populaţia va fi informată „pas cu pas” dacă există „riscuri pentru sănătate”.

Comisarul general al Gărzii de Mediu a mai spus că, dacă incendiul va fi lichidat în scurt timp, „probabil” aerul ar trebui „să se limpezească” şi să devină din nou „respirabil” „undeva până la jumătatea zilei”.

Marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti a izbucnit un incendiu care s-a manifestat cu degajări mari de fum. Focul a cuprins iniţial circa 2.000 de metri pătraţi, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare. Structura clădirii s-a prăbuşit parţial şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza fumului. Nu s-au înregistrat victime.

Incendiul a fost localizat în jurul orei 2.30, potrivit ISU Bucureşti – Ilfov, care a precizat că focul s-a manifestat pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi. În cursul zilei de miercuri, vor fi îndepărtate elementele care au ars, cu ajutorul buldo-excavatoarelor, pentru a facilita accesul la focarele acoperite de pereţii prăbuşiţi ai depozitului. Zece autospeciale de stingere vor rămâne în zonă.

”Incendiul a fost localizat în jurul orei 02:30. Suprafaţa de manifestare a fost de 3800 mp. Au acţionat 28 de autospeciale de stingere”, au transmis reprezentanţii ISU.

Forţele de intervenţie au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a susţine efortul pompierilor angrenaţi în misiunea de stingere a incendiului, de protecţie a vecinătăţilor şi de alimentare permanentă cu apă din afara obiectivului afectat.

Conform ISU Bucureşti – Ilfov, au fost protejate de incendiu halele învecinate, a căror suprafaţă desfăşurată este considerabil mai mare decât cea afectată.