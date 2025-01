Politico: Viktor Orbán a flirtat cu eliminarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei. Dar nu a obținut în Donald Trump aliatul la care s-ar fi așteptat / Oficialii europeni au termen până la 31 ianuarie pentru a reînnoi sancțiunile

Se așteaptă ca Ungaria să renunțe la amenințarea sa de a bloca UE să își reînnoiască sancțiunile împotriva Rusiei, după ce președintele american Donald Trump a amenințat Moscova cu sancțiuni și mai mari, potrivit a cinci diplomați familiarizați cu discuțiile, citați de Politico.

În ultimele zile, Ungaria a luat în considerare în mod public posibilitatea de a refuza reautorizarea restricțiilor impuse de UE Rusiei – o măsură pe care toate cele 27 de țări UE trebuie să o ia la fiecare șase luni. Sancțiunile acoperă totul, de la restricții comerciale severe la înghețarea a aproape 200 de miliarde de euro în active suverane.

„A venit vremea schimbării!” a proclamat marți premierul ungar Viktor Orbán.

Pe lângă argumentele sale tipice conform cărora măsurile afectează economia UE, Orbán a afirmat, de asemenea, că UE trebuie să aștepte să vadă cum va aborda Trump sancțiunile împotriva Rusiei înainte de a lua măsuri.

Miercuri, Orbán a primit răspunsul prin intermediul unei postări neașteptat de belicoase pe Truth Social.

Rusia, a spus președintele SUA, trebuie să „OPRASCĂ acest război ridicol”. În caz contrar, a adăugat el, „nu am altă opțiune decât să impun taxe, tarife și sancțiuni la un nivel ridicat pentru tot ceea ce vinde Rusia Statelor Unite”.

Joi, diplomații de la Bruxelles au simțit că Ungaria este pregătită să renunțe la amenințarea cu dreptul de veto, pe baza retoricii sale schimbătoare din spatele ușilor închise. Potrivit a doi dintre diplomați, reprezentantul Ungariei la reuniunile de joi a declarat că țara sa încă nu s-a hotărât cu privire la reînnoire – o diferență marcată față de retorica publică mai opozantă a lui Orbán.

„Cred că Ungaria ar trebui mai degrabă să verifice cu eroul său american”, a declarat un diplomat UE care cunoaște discuțiile, căruia, la fel ca altora, i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber. „El pare să fie foarte în favoarea sancțiunilor împotriva Rusiei”.

Această evoluție are loc chiar înainte de reuniunea crucială de vineri, când oficialii din cele 27 de țări UE vor încerca să aprobe reautorizarea. Oficial, oficialii au termen până la 31 ianuarie pentru a reînnoi sancțiunile. De asemenea, UE intenționează să impună noi sancțiuni Rusiei în următoarele săptămâni.

În ceea ce privește derularea sancțiunilor, Orbán a spus că vrea să aștepte inaugurarea în SUA. Acest lucru s-a întâmplat”, a declarat un al doilea diplomat UE. „Mesajele lui Trump au fost de fapt clare după [cererea către Putin]. Deci, de ce ar deraia Orbán?”

Un al treilea diplomat a declarat că consensul în rândul colegilor lor este că sancțiunile vor avea un „proces normal de adoptare” vineri – ceea ce înseamnă că vor fi reînnoite fără incidente – dar a avertizat că un blocaj neașteptat „poate fi încă făcut pe loc”.

În cazul în care sancțiunile nu sunt reautorizate vineri, miniștrii de externe ai UE pot relua problema luni, când se vor reuni la Bruxelles pentru a discuta despre politica lor față de Rusia cu Trump din nou în funcție.

În cazul în care UE depășește termenul final fără o reautorizare, consecința cea mai imediată ar fi că fondurile înghețate ale Rusiei – dintre care majoritatea sunt deținute de depozitul Euroclear din Belgia – s-ar întoarce la Kremlin.

Doi oficiali care cunosc procedurile au declarat că nu există niciun plan de rezervă pentru a evita acest scenariu. Aceștia au respins speculațiile conform cărora Belgia ar putea utiliza un decret vechi de 81 de ani care îi permite monarhului țării să blocheze transferul de active către o altă țară.

„Acesta este Netflix. Nu este viața reală. Nu a fost niciodată pus pe masă”, a declarat unul dintre oficiali, argumentând că Euroclear, o firmă privată, deține fondurile – nu statul belgian.

O pauză pe termen lung a sancțiunilor ar putea afecta, de asemenea, obiectivul UE de a renunța la importurile de energie din Rusia.

„Dacă Ungaria blochează reînnoirea acestor sancțiuni energetice, ar anula progresul semnificativ în consolidarea securității energetice în cadrul blocului și i-ar trăda pe aliații săi din Ucraina”, a declarat Isaac Levi, specialist în energie rusă la think tank-ul Center for Research on Energy and Clean Air.

Ungaria s-ar putea confrunta, de asemenea, cu reacții adverse dacă ar răsturna regimul de sancțiuni al UE. Un alt oficial a declarat că UE ar putea respinge programul multianual de cheltuieli al țării – un document crucial care stabilește evoluția cheltuielilor sale în următorii patru ani. Planul urmează să fie aprobat în februarie.

„Nu mă aștept” ca Ungaria să blocheze reînnoirea, a declarat un alt dintre cei cinci diplomați în urma discuțiilor de joi. „Ungaria lasă temperatura să crească, dar dacă renunță la sancțiuni, lucrurile vor exploda aici”.