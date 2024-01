Politico: Curtea Supremă va lua în discuție eligibilitatea lui Trump de a candida la președinție / În 8 februarie părțile își vor exprima punctul de vedere

Curtea Supremă a Statelor Unite a acceptat vineri să se ocupe de un caz care contestă eligibilitatea lui Donald Trump de a candida la președinție, anunță Politico.

Curtea a acceptat vineri să analizeze dacă statele au puterea de a-l descalifica pe Trump de pe buletinul de vot din cauza încercărilor sale de a perturba alegerile din 2020 și a rolului său în alimentarea revoltei de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.

Într-o scurtă ordonanță, în ajunul aniversării a trei ani de la atacul din 6 ianuarie, înalta instanță a indicat că va revizui o decizie a Curții Supreme din Colorado, care a considerat că Trump nu este eligibil să candideze în baza unei prevederi a celui de-al 14-lea amendament care îi privează pe insurgenți de posibilitatea de a ocupa funcții în guvernul american.

Judecătorii au anunțat un calendar accelerat pentru audierea litigiului extraordinar privind alegerile, stabilind argumentele orale pentru 8 februarie.

Bătălia de la Înalta Curte este cea mai explozivă luptă legată de alegeri în care s-au implicat judecătorii de la decizia de 5-4 a Curții care i-a oferit Casa Albă lui George W. Bush în timpul cursei prezidențiale din 2000, care a fost foarte strânsă.

Trump și Partidul Republican din Colorado au depus apeluri separate în ultimele zile, cerând Înaltei Curți să anuleze decizia din Colorado. Aceștia au cerut judecătorilor să decidă că doar Congresul – nu și statele – are autoritatea de a descalifica un candidat în temeiul „clauzei de insurecție” care se găsește în secțiunea 3 a celui de-al 14-lea amendament.

Această clauză interzice persoanelor care s-au „implicat” în insurecție împotriva guvernului – și care au depus anterior un jurământ de susținere a Constituției – să mai ocupe o funcție. De asemenea, această dispoziție permite Congresului să renunțe la această restricție prin votul a două treimi din fiecare cameră.

Numeroase cazuri au fost depuse în întreaga țară citând clauza de insurecție și contestând eligibilitatea lui Trump de a candida din nou la președinție. Până în prezent, contestatarii au avut succes doar în Colorado și Maine, unde secretarul de stat a decis luna trecută că Trump nu este eligibil pentru scrutin.

Trump a făcut apel marți la această hotărâre la tribunalul statului Maine, încercând să fie repus pe buletinul de vot în acest stat.

Decizia Curții Supreme din Colorado a venit în urma unei hotărâri a unui judecător din Denver, care a stabilit că Trump s-a „implicat”, de fapt, în insurecția din 6 ianuarie de la Capitoliu, incitând la violențele care au urmat discursului său ținut în acea zi în fața unei mulțimi de susținători.

Dar judecătoarea de la tribunalul districtual, Sarah Wallace, a decis în cele din urmă că Trump poate rămâne pe buletinul de vot, deoarece a declarat că nu este clar că autorii sau ratificatorii celui de-al 14-lea amendament au intenționat să includă președinția în clauza de insurecție. Amendamentul a fost adoptat după Războiul Civil și avea ca scop să împiedice liderii confederați să preia frâiele guvernului postbelic.

Decizia lui Wallace a fost luată după un proces de o săptămână în care au fost prezentate dovezi despre implicarea lui Trump în evenimentele din 6 ianuarie, obținute în mare parte din activitatea comitetului select al Camerei Reprezentanților pentru 6 ianuarie. Procesul a prezentat mărturii de la doi ofițeri de poliție răniți în violențele din acea zi și de la legislatori care au fugit în timpul haosului.

Avocații lui Trump au susținut că, în zilele de dinaintea revoltei, acesta a autorizat oficialii apărării să ia măsuri de securitate pe 6 ianuarie și că, uneori, a îndemnat mulțimea să fie „pașnică”. Dar aceste îndemnuri au venit după ce mulți dintre cei din mulțime plecaseră deja de la discursul său de la Ellipse pentru a se îndrepta spre Capitoliu, unde Trump le-a spus să „lupte ca naiba” pentru a împiedica Congresul să certifice rezultatele alegerilor. Și în mijlocul unora dintre cele mai grave momente de violență din acea zi, Trump a postat pe Twitter un atac la adresa vicepreședintelui Mike Pence care a inflamat și mai mult mulțimea.

Curtea Supremă din Colorado a fost de acord cu Wallace că Trump a alimentat într-adevăr insurecția. Dar, spre deosebire de Wallace, instanța supremă a statului a decis că cel de-al 14-lea Amendament a fost menit să acopere funcția de președinte, considerându-l pe Trump neeligibil să apară pe buletinul de vot.

Cei șapte judecători ai instanței din Colorado, toți numiți de democrați, s-au împărțit în 4-3 în această chestiune, disidenții temându-se că lui Trump nu i s-a oferit o oportunitate suficientă de a prezenta dovezi în această privință sau că procedurile legii electorale de stat urmate nu se aplică în cazul în care un candidat este neeligibil în virtutea susținerii unei insurecții.

Procesul care a dus la decizia Curții Supreme din Colorado a fost intentat în numele unui grup de alegători din Colorado de către un grup liberal de supraveghere cu sediul în Washington, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

Instanța din Colorado și-a pus decizia în așteptare, în timp ce Trump își continuă apelurile la Curtea Supremă a SUA. Prin urmare, se așteaptă ca numele lui Trump să rămână pe buletinul de vot pentru alegerile primare republicane din 5 martie din acest stat, deși nu este clar ce s-ar întâmpla dacă Curtea Supremă a SUA s-ar pronunța împotriva lui înainte de această dată.

Buletinele de vot pentru unii alegători de peste mări și militari înregistrați în Colorado vor fi fost deja trimise prin poștă până la momentul în care vor avea loc pledoariile orale din 8 februarie, iar patru zile mai târziu, buletinele de vot vor fi trimise majorității alegătorilor din Colorado.

Colorado este un stat în care se votează predominant prin corespondență, ceea ce înseamnă că majoritatea alegătorilor vor avea buletinele de vot în mână – și le vor putea vota – cu mult înainte de alegerile primare din 5 martie.