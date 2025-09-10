Poliția gândirii. De ce guvernul Starmer este acuzat că suprimă libertatea de exprimare în UK

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul laburist al premierului Keir Starmer este acuzat că desfășoară o campanie intensă împotriva libertății de exprimare, în condițiile în care sute de persoane ar fi fost arestate în Marea Britanie în ultimul an, după ce au postat mesaje pe rețelele de socializare sau ar fi arborat drapelul Union Jack. Criticii conservatori de pe ambele maluri ale Atlanticului denunță acțiunile executivului de stânga de la Londra, a cărui ultimă victimă pare să fi fost o pictură realizată de faimosul artist Banksy pe zidurile Curţii Regale de Justiţie din capitala britanică.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Informația pe scurt:

· Comicul Graham Linehan a fost arestat la Londra pentru trei mesaje pe X

· Reținerea lui a fost criticată de conservatorii britanici și americani

· Aceștia acuză autoritățile de suprimarea libertății de exprimare

· Poliția din UK arestează zilnic circa 30 de persoane pentru postările din online

· Situația este comparată de mulți cu un scenariu orwellian

· Oficialii americani au deplâns situația libertății de exprimare în Marea Britanie

· Președintele Trump va vizita Londra în curând

Comicul Graham Linehan, reținut pentru postări pe X

Cocreatorul serialelor britanice “Father Ted” și “The IT Crowd” a fost arestat pe aeroportul Heathrow din Londra la începutul săptămânii trecute, fiind acuzat de mai multe postări pe rețelele sociale în care critica activiștii transgender.

Irlandezul Graham Linehan, care locuiește în statul american Arizona, a spus că cinci polițiști înarmați l-au escortat după ce a coborât dintr-un avion American Airlines pe Aeroportul Heathrow din Londra și i-au spus că este arestat pentru trei postări. El a povestit incidentul pe Substack, spunând că a observat semne că se întâmplă ceva ciudat chiar înainte de a ateriza la Londra.

Potrivit comicului, un agent de la poarta de îmbarcare din SUA i-a spus că nu are loc rezervat în zborul spre casă și că trebuie să i se emită un nou bilet – lucru căruia nu i-a dat mare importanță la momentul respectiv. Totuși, după arestare, Linehan a scris pe Substack că crede că a fost reclamat autorităților britanice pentru că “cineva, undeva, probabil purtând un machiaj neconvingător,” a dat un telefon.

Când a coborât din avion pe aeroportul Heathrow, Linehan a fost întâmpinat de cinci polițiști înarmați, care i-au spus că este arestat pentru postările de pe X.

“Într-o țară unde pedofilii scapă nepedepsiți, unde crimele realizate cu ajutorul cuțitelor sunt scăpate de sub control, unde femeile sunt agresate și hărțuite de fiecare dată când se adună să vorbească, statul a mobilizat cinci polițiști înarmați ca să aresteze un scenarist de comedie pentru acest tweet (și nu, vă promit, nu inventez),” a scris Linehan.

Într-una dintre postări, Linehan a scris că “dacă un bărbat care se identifică drept femeie intră într-un spațiu destinat exclusiv femeilor, comite un act violent și abuziv.” El a adăugat că persoanele care întâlnesc o astfel de situație ar trebui să facă scandal, să cheme poliția sau chiar “să lovească” agresorul în testicule.

Comicul britanic a spus că ofițerii l-au întrebat despre acea postare, iar el a explicat că era un punct serios exprimat într-o formă umoristică.

Celelalte două postări includeau o fotografie care părea să arate protestatari pe o stradă aglomerată, însoțită de textul “o fotografie pe care o poți mirosi.”

Al treilea tweet era un răspuns la acea fotografie și spunea: “Îi urăsc. Misogini și homofobi,” postarea încheindu-se cu o înjurătură.

Poliția Metropolitană din Londra a confirmat că un bărbat de aproximativ 50 de ani a fost arestat sub suspiciunea de incitare la violență “în legătură cu postări pe X.”

Linehan a spus că singura restricție a eliberării pe cauțiune a fost interdicția de a folosi platforma X. “Am privit singura condiție a cauțiunii: nu am voie să intru pe Twitter. Asta e tot. Nicio amenințare, niciun discurs despre gravitatea crimelor mele – doar un ordin legal menit să mă reducă la tăcere cât timp sunt în Marea Britanie și o cerere de a mă prezenta la un nou interviu în octombrie,” a scris el.

Comicul a adăugat că întreaga experiență i-a confirmat că “Marea Britanie a devenit o țară ostilă libertății de exprimare, ostilă femeilor și mult prea indulgentă cu cerințele unor bărbați violenți, abuzivi și plini de pretenții, care au transformat poliția în gărzile lor personale.”

“Am revenit la Londra și am descoperit că Marea Britanie este încă un stat polițienesc condus de activiști trans,” a concluzionat Linehan, descriind experiența cu polițiștii britanici.

Comentatorii au notat că postările de pe X pentru care Linehan ar fi fost arestat au apărut la doar câteva zile după ce șefa Comisiei pentru Egalitate și Drepturile Omului din Marea Britanie a declarat că femeile transgender vor fi excluse din spațiile rezervate exclusiv femeilor, precum toalete, saloane de spital cu un singur sex și echipe sportive.

Decizia a urmat unei hotărâri a celei mai înalte instanțe din Marea Britanie, care a stabilit că termenii “femeie” și “bărbat” se referă la sexul biologic în scopuri de nediscriminare.

Reacții de condamnare

Vestea despre arestarea comicului irlandez de către polițiștii britanici a provocat reacții imediate pe ambele maluri ale Oceanului Atlantic. Creatoarea seriei “Harry Potter,” J.K. Rowling, care a criticat de asemenea activismul trans, a condamnat arestarea, scriind: “Ce naiba a devenit Marea Britanie? Asta e totalitarism. Absolut deplorabil.”

Rupert Lowe, parlamentar din partea Reform UK, a spus: “Astăzi Linehan, mâine tu. Faceți-vă obiecțiile cunoscute acum.”

“Marea Britanie este acum o glumă – o țară unde arestăm autorii de comedii ușoare și îi interogăm pentru tweet-uri. Ar fi de râs dacă nu ar fi atât de grav,” a scris pe X deputatul conservator Neil O’Brien.

De asemenea, activistul conservator Robby Starbuck a criticat Marea Britanie, spunând că țara nu are “libertate de exprimare” și că “sentimentele persoanelor transgender (și) ale imigranților primează în fața drepturilor tuturor celorlalți.”

Free Speech Union, o organizație dedicată apărării libertății de exprimare, a condamnat arestarea și a promis că îl va sprijini pe Linehan.

“Nu credem că arestarea lui Graham sau condițiile cauțiunii impuse au fost legale. Îl vom sprijini pe tot parcursul luptei sale împotriva acestor acuzații absurde și a reacției disproporționate a poliției,” a scris organizația pe X.

De asemenea, Free Speech Union a anunțat că va acoperi costurile echipei juridice a lui Linehan. “Poliția excesiv de zelosă în supravegherea postărilor de pe rețelele sociale transformă țara într-o glumă internațională,” a declarat Lordul Toby Young of Acton. “Este cu atât mai grav, având în vedere că poliția răspunde doar la una din cinci infracțiuni de furt din magazine și că 75% dintre spargerile de locuințe au rămas nerezolvate anul trecut. Ei patrulează tweet-urile noastre în loc să patruleze străzile.”

Lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a condamnat și ea arestarea, scriind pe X: “Trimiterea a cinci polițiști pentru a aresta un bărbat din cauza unui tweet nu este poliție, este politică.”

“Este timpul ca acest guvern să le spună polițiștilor că treaba lor este să protejeze publicul, nu să monitorizeze rețelele sociale după cuvinte care rănesc,” a adăugat Badenoch.

Deputata conservatoare Claire Coutinho a spus că “Marea Britanie era cunoscută odată pentru simțul umorului, acum poliția arestează oameni pentru că fac glume,” în timp ce ziaristul Piers Morgan a considerat, de asemenea, că arestarea lui Linehan a fost “absolut ridicolă.”

Tabloidul Sun a relatat că a existat “indignare” față de arestarea “geniului din Father Ted,” iar ziarul Daily Mail, de orientare conservatoare, a întrebat: “Când a devenit Marea Britanie Coreea de Nord?”

Arestări pe bandă rulantă

Arestarea lui Graham Linehan a venit în contextul unei campanii guvernamentrale agresive împotriva libertății de exprimare în Marea Britanie, susțin criticii citați de Foxnews.

În ianuarie, poliția din Hertfordshire a arestat doi părinți, Maxie Allen și Rosalind Levine, pentru mesaje distribuite într-un grup de WhatsApp al părinților. Șase polițiști le-au percheziționat locuința, iar cuplul a fost reținut timp de opt ore după un conflict cu școala primară Cowley Hill. Școala se plânsese de comentariile lui Allen legate de procesul de angajare pentru un profesor senior.

Într-un alt caz, poliția din Essex a deschis o anchetă împotriva jurnalistei conservatoare Allison Pearson, columnistă la Daily Telegraph, pentru un post pe X considerat rasist, în noiembrie 2024. Postarea critica poliția în contextul unor mitinguri pro-palestiniene, multe dintre ele susținând organizația teroristă Hamas: “Cum îndrăznesc ei? Invitați să pozeze cu frumoșii și pașnicii British Friends of Israel sâmbătă, poliția a refuzat. Uitați-vă la ăștia cum zâmbesc alături de urâtorii de evrei.”

În august, proprietarul unui magazin, Rob Davies, ale cărui bunuri fuseseră furate, a fost sfătuit de poliție să elimine un mesaj scris de mână în care se spunea: “Din cauza hoților, vă rugăm să cereți ajutor pentru a deschide vitrinele.” Davies a refuzat și nu a fost arestat.

De asemenea, autoritățile au închis-o pe Lucy Connolly, soția unui politician conservator, pentru că ar fi postat un mesaj considerat rasist pe X după ce un tânăr cu părinți originari din Rwanda, Axel Rudakubana, a ucis trei copii în Southport, în august 2024: “Deportare în masă acum. Dați foc tuturor hotelurilor pline de nenorociți, puțin îmi pasă. În timp ce sunteți acolo, luați cu voi și guvernul trădător și politicienii. Mă simt fizic rău știind prin ce vor trece aceste familii. Dacă asta mă face rasistă, să fie.”

Ea a șters postarea în patru ore, însă instanța i-a impus o pedeapsă de 31 de luni de închisoare.

În august 2023, un bărbat de 36 de ani pe nume Darren Brady a fost arestat în Dorset, în timpul unui protest pro-Palestina la Bournemouth. El ținea în mâini un afiș pe care scria “Hamas sunt teroriști” și, potrivit relatărilor, a făcut un comentariu verbal de genul “Iubesc slănina,” îndreptându-se spre un grup de protestatari musulmani.

Bărbatul fost reținut în baza Secțiunii 4A din Public Order Act 1986 pentru “folosirea de cuvinte sau comportamente amenințătoare, abuzive sau jignitoare, cu intenția de a provoca unei persoane hărțuire, teamă sau suferință.”

Poliția a clasificat cazul ca un posibil “incident de ură,” având în vedere contextul protestului și presupusa vizare a unui grup protejat (pe baza religiei). Brady fost reținut câteva ore, audiat și apoi eliberat fără a fi inculpat.

De asemenea, într-o înregistrare virală, o britanică a fost chestionată de poliție după ce l-a numit “imigrant murdar” pe bărbatul care o scuipase și o agresase.

Iar o pictură realizată de faimosul artist Banksy, înfăţişând un judecător care loveşte cu ciocanul un protestatar neajutorat, a fost acoperită de paznicii de la Curtea Regală de Justiţie din Londra luni seara. Protestatarul este reprezentat întins pe jos, ţinând în mână o pancartă albă cu stropi de sânge pe ea. Comentatorii cred că lucrarea murală face referire la protestele pro-Palestina desfășurate în contextul războiului dus de Israel împotriva teroriștilor Hamas din Gaza.

Un purtător de cuvânt al HM Courts and Tribunals Service a declarat că opera de artă a fost acoperită deoarece clădirea tribunalului este un monument istoric şi că sunt “obligaţi să păstreze caracterul său original,” însă criticii suspectează că oficialii au suprimat din nou dreptul la exprimare liberă.

Ce spune legea

Guvernul laburist de la Londra a negat constant că suprimă dreptul la exprimare în Marea Britanie. Referindu-se de exemplu la arestarea lui Graham Linehan, un purtător de cuvânt al biroului premierului Starmer și al secretarului de interne al Marii Britanii, Yvette Cooper, a declarat că au fost clari în privința “priorităților lor pentru infracționalitate și poliție.”

“Prim-ministrul și secretarul de interne au fost clari în privința priorităților pentru combaterea infracționalității și activitățile poliției, și acestea sunt combaterea comportamentului antisocial, a furturilor din magazine, a criminalității stradale, precum și reducerea crimelor violente grave, cum ar fi criminalitatea cu cuțite și violența împotriva femeilor,” a spus purtătorul de cuvânt pentru BBC.

Ca răspuns la o întrebare legată de postarea lui J.K. Rowling pe X, purtătorul de cuvânt a spus că “nu,” Marea Britanie nu este un stat totalitar.

Potrivit NBC News, dreptul la libertatea de exprimare este protejat de Human Rights Act din Marea Britanie, însă el are limite. Este ilegală incitarea la violență, la fel și discursul instigator la ură îndreptat împotriva persoanelor pe baza rasei, genului, orientării sexuale sau religiei.

Crown Prosecution Service (CPS) al Marii Britanii afirmă că legea britanică “recunoaște cinci tipuri de infracțiuni motivate de ură pe baza: rasei, religiei, dizabilității, orientării sexuale și identității transgender.”

Orice infracțiune poate fi urmărită ca infracțiune motivată de ură dacă făptuitorul “a demonstrat ostilitate pe baza rasei, religiei, dizabilității, orientării sexuale sau identității transgender,” se arată pe site-ul CPS.

Jurnaliștii de la NBC News au notat însă că, pe măsură ce dezbaterea publică s-a mutat online, la fel s-a mutat și supravegherea ei, înregistrându-se un număr tot mai mare de arestări pentru comentarii pe rețelele sociale. După izbucnirea unor acte de violență împotriva imigranților în vara anului 2024, sute de persoane au fost judecate pentru participarea la revolte – și altele pentru lucruri pe care le-au postat online.

Jurnaliștii americani s-au referit și ei la cazul lui Lucy Connolly, soția consilierului local conservator, care a fost condamnată la 31 de luni de închisoare pentru un tweet postat în timpul revoltelor, în care îndemna oamenii să “dea foc” hotelurilor care adăposteau solicitanți de azil.

Cazul Connolly a devenit un subiect important de discuție pentru dreapta politică. Criticii guvernului britanic de centru-stânga îl citează ca exemplu de “poliție partizană,” care tratează mai dur protestatarii de dreapta și pe cei anti-imigrație, comparativ cu demonstranții pro-Palestina sau Black Lives Matter.

Comandantul Poliției Metropolitane, Mark Rowley, s-a apărat de acuzații, declarând că ofițerii nu ar trebui “să supravegheze dezbateri toxice despre războaie culturale” și a cerut “mai multă claritate și bun simț” în legislație.

“Majoritatea oamenilor raționali ar fi de acord că amenințările reale de violență fizică împotriva unei persoane sau a unui grup identificat ar trebui investigate și tratate de polițiști,” a spus Rowley. “Astfel de acțiuni pot avea și au, de fapt, implicații serioase și violente în viața reală. Dar în cazul cazurilor mai puțin grave, unde există ambiguități legate de intenție și de gravitate, aplicarea legii a fost pusă între ciocan și nicovală,” a adăugat el.

Lucru recunoscut și de secretarul pentru Sănătate, Wes Streeting, care a spus recent că oamenii sunt “îngrijorați de unele dintre cazurile pe care le-am văzut” privind urmărirea penală pentru postări online.

“Este foarte ușor pentru oameni să critice poliția. Poliția aplică legile țării pe care noi, ca legislatori, le stabilim,” a declarat Streeting. “Așadar, dacă nu găsim echilibrul corect, acesta este un aspect pe care trebuie să-l analizăm și să-l luăm în considerare cu toții.”

O problemă serioasă

În ciuda argumentelor avansate de guvernul britanic, criticii continuă să acuze autoritățile de la Londra că se concentrează pe monitorizarea și supravegherea postărilor online și pe arestarea unor presupuse crime pe bază de ură în loc să se ocupe de probleme mult mai serioase, precum atacurile cu cuțitul sau furturile care au loc frecvent în capitala de pe Tamisa.

De exemplu, dintre cele 33.000 de furturi de mașini înregistrate doar în Londra anul trecut, au fost efectuate doar 300 de arestări; în timp ce doar cinci la sută dintre cele peste 40.000 de incidente de furt din magazine raportate în Londra în 2023 s-au soldat cu acuzații, potrivit Daily Mail.

Momentul este și el unul delicat. Președintele Donald Trump urmează să efectueze o vizită de stat la Londra la sfârșitul acestei luni, iar aliatul său, liderul partidului populist Reform U.K., Nigel Farage, a prefațat acest moment spunând zilele trecute în fața Congresului de la Washington că Anglia se prăbușește într-o “situație autoritară cu adevărat îngrozitoare.”

Farage le-a spus legislatorilor americani, în cadrul unei audieri despre “amenințările europene la adresa libertății de exprimare,” că Linehan a descoperit pe Aeroportul Heathrow din Londra cum este viața într-un stat totalitar ca și Coreea de Nord.

După doar o zi de la discursul lui Farage, Trump a recaționat: “Voi spune doar că, în ceea ce privește Marea Britanie, se întâmplă lucruri ciudate acolo. Ei reprimă și, surprinzător, într-un mod neașteptat. Am vorbit cu prim-ministrul și, să vedem ce se întâmplă. Dar este o situație puțin diferită. Sunt foarte surprins să văd ce se întâmplă.”

Reprimarea masivă a libertății de exprimare și gândire în Regatul Unit a provocat de altfel semnale de alarmă în America de ceva vreme.

În februarie, într-un discurs adresat liderilor europeni adunați la Bayerischer Hof Hotel din München, vicepreședintele JD Vance a declarat că acțiunile recente de cenzură din Europa reprezintă o amenințare mai mare pentru existența continentului decât Rusia.

Cea mai îngrijorătoare situație este în Regatul Unit, a spus Vance. “Îndepărtarea de la drepturile de conștiință a pus în pericol libertățile fundamentale, în special ale britanicilor religioși.”

Vance a amintit cazul lui Adam Smith Connor, găsit vinovat în octombrie trecut de încălcarea Ordinului de Protecție a Spațiilor Publice (Public Spaces Protection Order) emis de administrația locală, după ce, în urmă cu aproape doi ani, a stat în fața unei clinici de avort cu capul plecat, în rugăciune tăcută. Cooner, un veteran al armatei britanice, a recurs la acest gest pentru fiul său nenăscut, pe care prietena sa l-a avortat cu câțiva ani în urmă.

“Guvernul britanic l-a acuzat … de crima ‘atroce’ de a sta la 50 de metri de o clinică de avort și de a se ruga tăcut timp de trei minute,” a spus Vance. “Fără a obstrucționa pe cineva, fără a interacționa cu cineva, doar rugându-se tăcut, singur.”

“Aș vrea să pot spune că a fost doar o întâmplare, un caz izolat, un exemplu nebunesc al aplicării greșite a unei legi redactate prost împotriva unei singure persoane. Dar nu,” a declarat Vance.

Pe aceeași temă, vicepreședintele american a criticat guvernul scoțian pentru legea sa privind “zonele de acces sigur” în jurul clinicilor de avort, care interzice “predica religioasă” și “veghiile tăcute” destinate să descurajeze avortul la o distanță de 200 de metri de o clinică.

În anumite circumstanțe, legea se poate aplica activităților desfășurate pe propria proprietate și în propria locuință, dacă acestea pot fi văzute sau auzite în cadrul zonei. Guvernul scoțian a trimis scrisori locuitorilor din zonele respective pentru a-i informa despre această lege.

“Guvernul a îndemnat destinatarii (scrisorilor) să raporteze orice concetățean suspectat de a comite (o) crimă de gândire,” a spus Vance. “În Marea Britanie și în întreaga Europă, libertatea de exprimare, din păcate, este în retragere.”

Comentariile negative ale lui Vance la adresa situației din Marea Britanie au fost confirmnate de raportul anual al Departamentului de Stat, apărut în august, care afirmă că situația drepturilor omului în Marea Britanie s-a “înrăutățit” în ultimul an.

Documentul a evidențiat în mod special ceea ce a descris ca restricții asupra libertății de exprimare și amenințări de violență motivate de antisemitism în Marea Britanie. Referitor la libertatea de exprimare, raportul menționează că “zone specifice de îngrijorare” includ restricțiile asupra discursului politic considerat “discurs bazat pe ură” sau “ofensator.”

Raportul a spus că răspunsul la atacurile din Southport de anul trecut a fost un “exemplu deosebit de grav de cenzură guvernamentală,” adăugând că “cenzura cetățenilor obișnuiți britanici a devenit din ce în ce mai frecventă, deseori vizând discursul politic.”

Raportul Departamentului de Stat american a arătat că oficialii guvernelor locale și naționale “au intervenit repetat pentru a descuraja exprimarea opiniilor”.

Raportul a menționat, de asemenea, legile privind zonele tampon care interzic protestele în apropierea centrelor de servicii pentru avort și Public Spaces Protection Orders (PSPO), puteri pe care consiliile locale le pot folosi pentru a interzice anumite activități antisociale.

Scoția a implementat zone tampon de 200 m în septembrie 2024. O lună mai târziu, au fost stabilite zone tampon de 150 m în jurul clinicilor de avort din Anglia și Țara Galilor.

În aprilie, o femeie a fost condamnată pentru că ținea un semn pe care scria “Here to talk, if you want” în fața unei clinici din Bournemouth.

Cazul Liviei Tossici-Bolt a fost evidențiat de Vance și de Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, un birou din cadrul Departamentului de Stat al SUA. Biroul a declarat că este “dezamăgit” de decizie și a adăugat: “Libertatea de exprimare trebuie să fie protejată pentru toți.”

Cum a răspunsul executivul de la Londra la constatările Departamentului de Stat? Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: “Libertatea de exprimare este vitală pentru democrație în întreaga lume, inclusiv aici, în Marea Britanie, și suntem mândri să susținem aceste libertăți în timp ce ne protejăm cetățenii.”

Criticii au spus însă că reacția executivului laburist a fost insensibilă și o altă dovadă că guvernul Starmer se confruntă cu o problemă serioasă, pe care nu vrea, nu poate sau nu știe să o gestioneze.

Aceasta în condițiile în care datele sugerează că peste 30 de persoane pe zi sunt arestate pentru infracțiuni legate de exprimarea liberă – aproximativ 12.000 pe an – conform unor legi scrise cu mult înainte de era rețelelor sociale.

Aceste legi incriminează trimiterea de mesaje “extrem de ofensatoare” sau distribuirea de conținut “obscen, indecent sau amenințător.”

Între timp, rețelele sociale continuă să fie inundate cu videoclipuri în care polițiștii britanici bat la uși în miez de noapte și îi duc pe părinți la închisoare – totul din cauza unor postări dure pe Facebook sau a unor remarci agitate pe X, a scris New York Post.

Nu este de aceea de mirare că Telegraph a scris: “Arestarea lui Graham Linehan dovedește că atât Parlamentul, cât și supremația parlamentară au eșuat în cea mai esențială misiune a lor: să instituie o formă de guvernare decentă și morală. Licențele acordate de miniștri nu pot înlocui drepturile înzestrate de Dumnezeu. Oamenii liberi nu trebuie să ceară permisiunea pentru a-și exprima opiniile,” autorul materialului afirmând: “Libertatea de exprimare în Marea Britanie a murit. Va fi nevoie de o revoluție constituțională pentru a o restaura.”

Surse: FoxNews, ABC.au, AP, NBC News, BBC, Daily Mail, Catholic News Agency, Telegraph, Free Speech Union, New York Post, substack.com, reddit.com, cps.gov.uk, state.gov, YouTube, X