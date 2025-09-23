Poliţia cercetează cazul celor doi elevi din Timișoara care ar fi întreţiut relaţii intime în toaleta şcolii / Cei doi au 13 ani / Inspectoratul Școlar a deschis o anchetă

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara (BCCOT) continuă cercetările în cazul celor doi elevi ai Şcolii Generale nr. 30 din municipiu, care ar fi întreţinut relaţii sexuale într-un grup sanitar al unităţii de învăţământ, transmite Agerpres.

La data de 16 septembrie, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi că doi minori de 13 ani (băiat şi fată) ar fi întreţinut relaţii intime în grupul sanitar al unei unităţi de învăţământ din Timişoara, arată, marţi, o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Timiş, Aura Danielescu, a declarat, luni, că a dispus, de urgenţă, constituirea unei comisii de control tematic, cu atribuţii în verificarea respectării normelor legale privind siguranţa elevilor, după ce doi adolescenţi ar fi întreţinut relaţii sexuale, într-unul din grupurile sanitare, săptămâna trecută.

În punctul de vedere al ISJ exprimat luni se arată că, în cursul zilei de 16 septembrie, conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 30 Timişoara a informat Inspectoratul Şcolar cu privire la producerea unui „incident grav, petrecut în incinta unităţii de învăţământ, în cadrul căruia doi elevi ar fi întreţinut relaţii sexuale într-unul dintre grupurile sanitare”.

„Având în vedere gravitatea situaţiei şi implicaţiile asupra siguranţei şi protecţiei elevilor, ISJ Timiş a dispus, de urgenţă, constituirea unei comisii de control tematic, cu atribuţii în verificarea respectării normelor legale privind: asigurarea siguranţei elevilor în timpul programului şcolar şi în incinta unităţii de învăţământ; supravegherea elevilor în spaţiile comune (curte, grupuri sanitare, coridoare etc.); gestionarea incidentului produs şi respectarea obligaţiilor de sesizare a instituţiilor competente; aplicarea măsurilor disciplinare, educaţionale şi de sprijin psihologic prevăzute de legislaţia în vigoare”, menţionează o informare de presă a ISJ Timiş.

În prezent, echipa de control analizează documentele aferente, intervievează persoanele implicate şi verifică respectarea normelor legale aplicabile, precum şi măsurile adoptate de conducerea şcolii imediat după producerea incidentului.