PNL a câștigat alegerile locale din Bihor, județul condus de Ilie Bolojan, însă a pierdut 4 consilieri județeni față de 2020 / PSD și UDMR au câștigat câte un mandat de consilier în plus

BEJ Bihor a făcut publice, miercuri, rezultatele oficiale pentru alegerea viitorului Consiliu Județean și a viitorului președinte al CJ Bihor. Preşedinte rămâne Ilie Bolojan, iar PNL va avea în continuare majoritatea simplă. Faţă de alegerile locale din 2020, Ilie Bolojan a obținut cu 1.692 voturi mai puține, iar PNL cu 5.045 de voturi şi cu 4 consilieri judeţeni mai puțini, însă şi-a păstrat majoritatea simplă în CJ Bihor, cu 18 mandate.

Potrivit cifrelor, doar 55% dintre cei 507.408 de bihoreni cu drept de vot s-au prezentat la urme, iar pentru funcția de președinte al CJ Bihor s-au înregistrat 270.449 voturi valabil exprimate.

Dintre acestea, Ilie Bolojan a primit 57,14%.

Candidatul PSD Bihor, Aurel Mohan, a fost votat de 15,53% dintre alegători, Ciprian Blejan (AUR) a primit 4,3% din voturi.

Alex Orjan (USR) a luat 1,75% din voturi, Habinyak István, preşedintele filialei Bihor a Alianţei Maghiare din Transilvania (AMT) a primit 1,65% din voturi iar deputatul independent Mihai Lasca (PPR), 0,6%.

Majoritate simplă

Pentru candidaţii la funcţiile de consilieri judeţeni au votat 269.770 persoane, iar cele mai multe dintre voturi, 50,85% au mers tot către PNL.

Pe locul doi s-a clasat UDMR, cu 20,04%, urmat de PSD cu 17,87%, AUR cu 5,03%, USR cu 2,30%, AMT cu 1,56%, SOS cu 1,19%, PUSL cu 0,62% şi PPR cu 0,48% .

Faţă de alegerile locale din 2020, Ilie Bolojan a pierdut 1.692 voturi iar PNL 5.045 voturi şi 4 consilieri judeţeni, însă şi-a păstrat majoritatea simplă în CJ Bihor, cu 18 mandate. UDMR și PSD au obținut câte un mandat în plus, prin urmare vor avea câte 7 consilieri județeni fiecare iar AUR intră în CJ Bihor cu 2 consilieri.

La alegerile din toamna lui 2020, PNL a primit 22 mandate de consilier judeţean din totalul de 34 (35 cu preşedintele CJ, care are drept de vot). De asemenea, PSD şi UDMR au obţinut câte 6 mandate fiecare.

Ilie Bolojan a primit, atunci, 61,51% din voturi pentru funcţia de preşedinte al CJ Bihor.

Top mandate primar

Liberalii au obţinut şi majoritatea mandatelor de primar, 44 la număr, inclusiv Primăria Municipiului Oradea, unde actualul edil, Florin Birta, a primit 68,57% din voturi, cu mult peste contracandidaţii săi, Biro Rozalia (UDMR) care a luat 13,83% din voturi, Marius Madar (PSD), 8,64% din voturi, Costel Moza (AUR), 3,43%, Daniel Palaghianu(USR), 2,42%, Csomortanyi Istvan (AMT), 2,41% şi Boroş Andrei (PPR), 0,7%.

PSD a obţinut 32 de mandate de primar în Bihor, UDMR a primit 22 de mandate, Uniunea Slovacilor a câştigat 1 primărie, la fel ca PPR şi AMT.

AUR în CL Oradea

Tot PNL are şi majoritatea mandatelor de consilier local în primăriile din Bihor, cu 490 de mandate, urmat de PSD cu 355 mandate şi UDMR cu 250 mandate.

AUR are 49 de consilieri locali (2 mandate fiind în Consiliul Local Oradea), USR a reuşit să obţină 25 mandate, AMT are 23, Uniunea Slovacilor a câştigat 18 mandate.

PUSL a câştigat 10 mandate de consilieri locali PMP are 9, PPR a primit 5, Partida Romilor a obţinut 4 mandate, la fel ca Partidul Mişcarea Populară.

În Consiliile Locale din Bihor mai sunt 4 consilieri locali independenţi, Partidul Pro România are 3 consilieri locali, Partidul Oamenilor Tineri are 2 mandate, Partidul Alianţa Renaşterea Naţională are 2 mandate, Forţa Dreptei şi Alianţa pentru Lugaş au câte un mandat de consilier local.