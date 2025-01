Planurile McLaren pentru 2025, date peste cap: RedBull nu îi dă drumul înainte de termen șefului de strategie Will Courtenay

McLaren a anunțat în luna septembrie a anului trecut că a obținut semnătura lui Will Courtenay de la RedBull (deține funcția de șef al strategiei) și că acesta va îndeplini rolul de director sportiv la echipa cu sediul la Woking. Oficialii RedBull nu îl vor lăsa însă pe acesta să plece la echipa rivală înainte de terminarea contractului scadent la finalul lui 2025, transmite Motorsport.

Zak Brown, șeful celor de la McLaren, a sperat că va exista o înțelegere prin care Will Courtenay să fie lăsat să plece înainte de încheierea contractului cu RedBull, adică la finalul lui 2025.

Echipa condusă de Christian Horner nici nu a vrut să audă de așa ceva, astfel că McLaren nu se va putea baza pe serviciile lui Will Courtenay, deși spera acest lucru.

Will va face parte din echipa RedBull tot sezonul 2025 din Formula 1, el urmând să îndeplinească același rol: șef al strategiei.

Will Courtenay va continua munca alături de Hannah Schmitz, inginerul principal de strategie, care este de așteptat să îl înlocuiască pe Courtenay atunci când se va produce trecerea la McLaren.

„El (n.r. Courtenay) a fost aici timp de 20 de ani. Am vorbit despre alte roluri în cadrul grupului.

I s-a oferit un rol mai mare pe un salariu foarte mare de la McLaren, iar în acel moment trebuie să spui: Mult noroc. Du-te pentru el!

Dar, în același timp, îi oferă o oportunitate lui Hannah Schmitz de a avansa, ceea ce, dacă nu ar fi avut această oportunitate, ar fi fost o țintă principală pentru o altă echipă”, a spus Christian Horner, șeful RedBull, la momentul când a devenit oficial că Will Courtenay a semnat cu rivalii de la McLaren.

Red Bull has agreed an earlier exit for sporting director Jonathan Wheatley, but Will Courtenay will remain at the team until the end of #F1 2025 season.https://t.co/NctZx7wzL4

— Motorsport.com (@Motorsport) January 15, 2025