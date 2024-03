Pierce Brosnan și-a cerut scuze după ce a fost amendat pentru că a ieşit de pe o potecă marcată în Parcul Naţional Yellowstone / Actorul spune că are „cel mai mare respect şi dragoste pentru natură”

Actorul Pierce Brosnan a spus că regretă profund că a ieşit de pe poteca marcată pe când se afla în Parcul Naţional Yellowstone din Statele Unite după ce a fost amendat de un tribunal din Wyoming pentru că s-a apropiat prea mult de o zonă termală, informează Reuters.

Brosnan, în vârstă de 70 de ani, a recunoscut că s-a plimbat într-o zonă termală şi a fost amendat cu 500 de dolari, fiind nevoit totodată să achite 1.000 de dolari în serviciul comunităţii către Yellowstone Forever Geological Fund, a precizat joi procuratura districtului Wyoming, transmite Agerpres.

Citând documente judiciare, procuratura a spus că actorul a publicat în noiembrie fotografii pe Instagram în care apare ”într-o zonă termală din Parcul Naţional Yellowstone la Mammoth Hot Springs” referindu-se la zona pitorească din nordul parcului.

”În acea zonă există indicatoare care avertizează vizitatorii de pericolele zonelor termale şi le indică să rămână pe platformele şi potecile marcate”, se mai spune în documente.

A te abate de la traseul marcat în astfel de zone termale poate fi periculos întrucât terenul este fragil, iar apa extrem de fierbinte.

Brosnan a publicat joi seară pe pagina sa de Instagram un mesaj în care spunea că este un ”ecologist” şi că are ”cel mai mare respect şi dragoste pentru natură”.

”Cu toate acestea, am făcut o greşeală impulsivă – pe care nu o tratez cu superficialitate – când am intrat într-o zonă termală acoperită de zăpadă din Parcul Naţional Yellowstone ca să fac o fotografie. Nu am văzut indicatorul ‘Accesul interzis’ care avertiza existenţa pericolului şi nici nu m-am plimbat în zona învecinată”, a scris el.

”Regret profund încălcarea regulilor şi le cert tuturor scuze sincere pentru că am intrat neautorizat în această zonă sensibilă. Yellowstone şi toate parcurile noastre naţionale trebuie îngrijite şi conservate ca să ne bucurăm cu toţii de ele”.

Actorul a adăugat eticheta ”#StayOnThePath” (”rămâi pe potecă”, n.red).

Brosnan este cunoscut ca agentul 007 din patru filme cu James Bond realizate în perioada 1995-2002, precum şi graţie rolului din peliculele ”Mamma Mia”, ”The Thomas Crown Affair” şi, recent, ”Black Adam”.