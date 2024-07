Peste 3.800 de locuitori, evacuaţi după ruperea unui dig în China

Un total de 3.832 de locuitori au fost evacuaţi după ce un dig situat pe un râu din provincia Hunan din centrul Chinei s-a rupt duminică, au anunţat autorităţile locale luni dimineaţă, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Ruperea digului s-a produs duminică, în jurul orei 20:00, pe râul Juanshui din oraşul Yisuhe, situat în comitatul Xiangtan, potrivit Biroului pentru controlul şi combaterea secetei din oraş. Până în prezent nu au fost raportate victime.

Biroul a precizat că 1.205 persoane – printre care poliţişti înarmaţi, agenţi ai miliţiei şi salvatori profesionişti – au fost mobilizate în cadrul operaţiunilor de salvare, asistate de peste 1.000 de funcţionari locali şi membri ai partidului aflat la conducere.

Au fost amenajate adăposturi temporare în patru şcoli locale pentru a găzdui locuitorii evacuaţi din două sate, Xintang şi Xinhu, dintre care majoritatea au ales să locuiască la rude şi prieteni, au indicat autorităţile.

Duminică, o altă breşă în dig s-a produs pe o secţiune a râului Juanshui din oraţul Huashi, situat în comitatul Xiangtan, au declarat autorităţile. Râul se varsă în Xiangjiang, un important afluent al fluviului Yangtze.

Ministerul chinez pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă a declarat sâmbătă că Hunan se va confrunta cu furtuni puternice, iar unele zone ale provinciei vor fi afectate de „furtuni extrem de puternice, de sâmbătă seara până luni”, ca urmare a impactului taifunului Gaemi.

Cel puţin 15 persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 6 au fost rănite în weekend în urma unei alunecări de teren, pe fondul inundaţiilor din provincia Hunan din centrul Chinei, cauzate de ploile abundente aduse de taifunul Gaemi.

Gaemi a provocat deja pagube semnificative şi decese în Filipine şi Taiwan.

