Expozitie Universul lui Salvador Dali, ARCUB
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Peste 20 de opere atribuite în mod fals lui Salvador Dali şi expuse în Italia, confiscate de poliţie

Poliţia italiană a confiscat miercuri 21 de opere atribuite în mod fals artistului spaniol Salvador Dali, care au fost expuse în cadrul unei expoziţii la Parma (nordul Italiei) şi anterior la Roma, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

Lucrările confiscate, printre care tapiserii, desene, gravuri şi diverse alte obiecte, fuseseră atribuite maestrului suprarealismului, cu toate că prezintă indicii de falsificare, potrivit informaţiilor furnizate de departamentul de carabinieri pentru protejarea patrimoniului cultural din Roma.

Ancheta a fost declanşată în urma unei plângeri depuse de Fundació Gala – Salvador Dali, entitate care gestionează şi protejează drepturile de proprietate intelectuală ale artistului şi care a semnalat „elemente critice cu privire la autenticitatea” operelor menţionate.

Acestea făceau parte din expoziţia „Salvador Dalí. Between Art and Myth” („Salvador Dalí. Între artă şi mit”), ce reunea peste 80 de piese provenite din colecţii private, printre care sculpturi, litografii şi documente care nu mai fuseseră făcute publice, precum şi creaţii ale altor reprezentanţi ai suprarealismului, precum Joan Miro.

Expoziţia a fost deschisă publicului la Roma între 25 ianuarie şi 27 iulie, apoi s-a mutat la Parma, unde a fost inaugurată la 27 septembrie şi unde urma să rămână până la 1 februarie 2026.

