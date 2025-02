Pep Guardiola, după ce Manchester City a pierdut acasă cu Liverpool: „Clubul are un viitor strălucit la orizont”

Manchester City a pierdut pentru prima dată pe propriul teren împotriva celor de la Liverpool în mandatul lui Pep Guardiola (scor 0-2), dar cu toate acestea tehnicianul iberic se declară mulțumit de prestația elevilor săi.

City a avut o săptămână de coșmar: a fost eliminată din Champions League de Real Madrid (6-3 la general), iar duminică a pierdut derbiul cu Liverpool din Premier League.

Cu toate acestea, Guardiola s-a arătat în mare parte mulțumit de evoluția jucătorilor săi la meciul cu Liverpool. Salah (14) și Szoboszlai (37) au decis meciul de pe Etihad.

„Am făcut un meci bun. Nu am niciun regret, am jucat bine. Clubul are un viitor strălucitor la orizont. Acești tineri care au jucat astăzi reprezintă viitorul echipei.

Nu ar fi corect față de ceilalți jucători să spunem că acest eșec putea fi evitat dacă l-am fi avut pe Haaland în teren. Puteam să tratăm mai bine ocaziile pe care le-am avut, dar în linii mari ne-am descurcat bine.

În jocul aerian nu am avut nicio șansă în fața celor de la Liverpool. Ne-a lipsit ultima pasă de fiecare dată, în rest totul a mers așa cum am plănuit.

Liverpool s-a apărat foarte bine, mai ales în repriza a doua. Chiar și Salah a coborât mai mult azi, și-a ajutat mai mult colegii decât a făcut-o în alte meciuri” – Pep Guardiola, conform BBC, citat de Eurosport.

Campioană en-titre, Manchester City are probleme în acest sezon în a prinde primele patru locuri din Premier League, cele care asigură prezența în viitoare ediție de Liga Campionilor.

„Cetățenii” se află pe 4, cu 44 de puncte, la egalitate cu Newcastle. Bournemouth are 43 de puncte, Chelsea tot 43, iar Aston Villa 42.

Va fi o luptă foarte strânsă pentru ocuparea locurilor de Champions League.

