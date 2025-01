Pep Guardiola, descumpănit după ce Manchester City a pierdut cu PSG după ce conducea cu 2-0 în minutul 55

Situația lui Manchester City în Champions League este una cenușie, campioana Angliei coborând pe locul 25 (în afara cupelor europene) după înfrângerea, scor 2-4, de pe terenul lui PSG.

În derbiul suferinței de pe Parc des Princes, City părea să fi scăpat în învingătoare după golurile lui Grealish (50) și Haaland (53).

Au urmat însă minute de coșmar pentru „Cetățeni”, iar PSG a întors soarta partidei după ce a marcat de 4 ori (Dembele 56, Barcola 60, Neves 78 și Ramos 93).

În urma acestui rezultat, City se găsește pe locul 25 în clasamentul la comun din Champions League. Gruparea pregătită de Pep Guardiola este obligată să câștige în ultima etapă cu Brugge pentru a prinde play-off-ul din Liga Campionilor.

„În prima repriză au avut momente, unul sau două, noi am avut una sau două ocazii. Dar ei au fost mai buni. A fost 0-2, am fost bine, apoi ei au marcat și nu am mai putut controla situația.

Au fost mai rapizi, au câștigat duelurile, un om în plus la mijloc, iar noi nu am putut face față. Acceptăm înfrângerea pentru că a câștigat echipa mai bună. Avem o ultimă șansă cu Brugge.

Dacă o să câștigăm, ne calificăm. Pentru a apăra rezultatul, trebuie să ții și să iei mingea, iar noi nu am avut-o.

Nu am obținut suficiente puncte, trebuie să acceptăm acest lucru, iar ultimul meci cu Brugge va dicta ce trebuie să facem” – Pep Guardiola, la finalul partidei cu PSG, citat de Eurosport.

Meciul decisiv pentru City din Champions League va avea loc în data de 29 ianuarie, de la ora 22:00, la Manchester.

