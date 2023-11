Patronii depozitului GPL de la Crevedia rămân în arest preventiv / Decizia Tribunalul București este definitivă

Patronii depozitului GPL de la Crevedia, Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă, rămân în arest preventiv, a decis, joi, Tribunalul Municipiului București. Decizia instanței este definitivă.

Măsura arestului preventiv în cazul celor doi a fost prelungită până în 4 decembrie.

Minuta instanței: „În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a C. proc. pen., raportat la art. 204 C. proc. pen., admite contesta?ia formulată de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI, împotriva încheierii din data de 27.10.2023, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București – Secția I Penală, în dosarul nr. 27725/302/2023. Desființează încheierea din data de 27.10.2023, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București – Secția I Penală, în dosarul nr. 27725/302/2023, și rejudecând: În temeiul art. 236 alin. 1 și 2 C. proc. pen., raportat la art. 234 alin. 1 C. proc. pen., cu aplicarea art. 202 alin. 1, 2 și 3 și art. 223 alin. 2 C. proc. pen., admite propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse față de inculpații DOLDUREA IONUȚ-DANIEL și STÎNGĂ COSMIN-IONUŢ, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, prin referatul din data de 26.10.2023, întocmit în dosarul nr. 462/D/P/2023. Dispune prelungirea, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 05.11.2023 până la data de 04.12.2023, inclusiv, a măsurii arestării preventive, luată prin încheierea din data de 06.09.2023, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București – Secția I Penală, în dosarul nr. 22914/302/2023, față de inculpații: – DOLDUREA IONUȚ-DANIEL (fiul lui ..); – STÎNGĂ COSMIN-IONUŢ (fiul lui ..). În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunțată în data de 02.11.2023, prin punerea la dispoziție a minutei, prin mijlocirea grefei instanței.”

Ionuţ Doldurea şi Cosmin Stângă au fost arestaţi preventiv pe 6 septembrie. Ionuţ Doldurea este fiul primarului din Caracal, Ion Doldurea, suspendat din PSD.

Doldurea şi Stângă sunt acţionarii firmei Flagas SRL, care deţine staţia GPL de la Crevedia. Tragedia a avut loc în timp ce era efectuat un transfer de gaz între două cisterne.

Procurorii susţin că incendiul şi exploziile au fost cauzate, cel mai probabil, de scurgerile de gaze de la autocisternele sau cisternele depozit amplasate în curtea firmei şi de existenţa unei surse de aprindere.

Flagas SRL a fost înfiinţată la data de 8 februarie 2008, are sediul social în municipiul Caracal, judeţul Olt, iar principalul obiect de activitate este reprezentat de „comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate” (cod CAEN 4778), iar ca obiecte secundare de activitate, printre altele, sunt şi cele de „comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate”, „comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate” şi „transporturi rutiere de mărfuri”.

Procurorii notează că, din legislaţia secundară, se desprinde concluzia că nu este prevăzută posibilitatea depozitării GPL-ului în autocisterne, ci exclusiv în sistem cu instalaţie monobloc tip solid, montată suprateran sau în recipiente subterane, îngropate, acoperite cu nisip, în ambele situaţii trebuind ca recipientele să fie echipate cu aparatură de măsură, control şi siguranţă care să semnalizeze o funcţionare normală, iar în caz de avarie să semnalizeze corespunzător.

De asemenea, normativele nu prevăd posibilitatea efectuării încărcării/descărcării de GPL între autocisterne, ci exclusiv încărcarea recipientelor sub/supraterane, iar pompele de vehiculare GPL acţionează doar între rezervoare şi staţia de distribuţie.

Pe de altă parte, la imobilul din Crevedia nu se putea derula nicio operaţiune cu GPL (depozitare, transvazare etc), deoarece pentru respectiva locaţie nu existau avizele şi autorizaţiile instituţiilor abilitate.

Staţia GPL din Crevedia funcţiona din iulie 2020 fără autorizaţie de securitate la incendiu.