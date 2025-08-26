Patriarhia Română denunță ”lăcomia materială” care duce la crize ecologice, deși se laudă că a doborât recorduri mondiale de mărime cu Catedrala Neamului

Patriarhia Română a condamnat marți într-un comunicat de presă ”lăcomia materială”, ”egoismul” și ”progresul tehnologic lipsit de orice criteriu spiritual” ale ”societății secularizate”, atitudini pe care le-a blamat pentru declanșarea unei crize ecologice. Patriarhia a condamnat și exploatarea excesivă a resurselor, deși instituția bisericească construiește acum unul dintre cele mai mari edificii din România, Catedrala Mântuirii Neamului, care se laudă cu recorduri mondiale de mărime.

În comunicatul intitulat ”responsabilitatea creștină în raport cu lumea creată de Dumnezeu în fața provocării crizei ecologice”, Patriarhia susține că ”criza ecologică actuală constituie una dintre cele mai grave probleme și realități ale lumii contemporane, iar efectele acesteia se manifestă atât prin afectarea existenței speciilor de plante și animale, cât și prin amenințarea existenței umane”.

”Exploatarea excesivă a resurselor, inclusiv prin distrugerea habitatelor naturale ale diferitelor specii vii, precum și lăcomia materială, conduc inevitabil la adâncirea discrepanțelor dintre societățile subdezvoltate și cele care își asigură prosperitatea în detrimentul întregii creații”, se arată în comunicat.

Patriarhia Română susține că ”nu poate rămâne indiferentă” la criza ecologică și ”îndeamnă la o abordare responsabilă, în vederea apărării integrității naturii”, deoarece ”criza ecologică este o manifestare extremă a gândirii secularizate, orientate exclusiv către profit material și progres tehnologic lipsit de orice criteriu spiritual”.

Aceeași instituție se laudă însă pe site-ul oficial că a doborât recorduri mondiale de mărime cu Catedrala Mântuirii Neamului, care ”deține cel mai mare iconostas din lume, cu o lungime de 23,8 m și o înălțime de 17,1 m, confirmă Academia Recordurilor Mondiale (Academy of World Records)”.

Un alt motiv de mândrie este ”cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului (Platytera) din România, având 16 metri de la bază până la vârful aureolei”.

În contextul crizei ecologice, Patriarhia arată că a desfășurat, prin intermediul Federației Filantropia și al Misiunii Sociale „Diaconia”, proiectul intitulat „Eco-inițiative în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova”, care a urmărit inițierea unei educații ecologice și identificarea soluțiilor pentru creșterea responsabilității față de mediu în mai multe parohii din Arhiepiscopia Bucureștilor și din Mitropolia Basarabiei. De asemenea, a fost elaborat un Ghid parohial ecologic destinat educării și încurajării unui comportament responsabil față de natură, văzută ca fiind Creația lui Dumnezeu.