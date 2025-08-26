Partidul Reform UK (dreapta populistă) ar plăti țărilor de origine pentru acorduri privind returnarea migranților care sosesc în Marea Britanie în bărci mici

Liderul partidului, Nigel Farage, a prezentat un plan pe cinci ani pentru reținerea și expulzarea tuturor migranților care sosesc în Marea Britanie fără permisiune, în cadrul unei conferințe de presă la Oxford, relatează BBC News.

Conform planului, denumit Operațiunea Restabilirea Justiției, Reform UK ar interzice oricărei persoane care ajunge în Marea Britanie cu bărci mici să solicite azil și ar încheia acorduri cu țările pentru returnarea acestor persoane.

Reform UK afirmă că, dacă va ajunge la putere, va aloca 2 miliarde de lire sterline pentru acorduri de returnare, oferind ajutor ca stimulent și impunând sancțiuni țărilor care nu cooperează.

La lansarea planului său, Farage a descris migrația ilegală ca fiind un „flagel” pentru Marea Britanie.

„Singura modalitate de a opri bărcile este să reținem și să deportăm absolut pe oricine vine pe această rută”, a afirmat Farage. „Și dacă vom face asta, bărcile nu vor mai veni în câteva zile, pentru că nu va mai exista niciun stimulent”, a adăugat el.

Conform planului, migranții ar fi arestați la sosire, reținuți în baze RAF (forțele aeriene britanice) dezafectate și, dacă s-ar ajunge la acorduri, returnați în țările de origine, inclusiv Afganistan și Eritreea, de unde provine un număr semnificativ de persoane care sosesc cu bărci mici peste Canalul Mânecii.

Reform UK afirmă că va construi centre de expulzare în zone îndepărtate ale țării, în cadrul planurilor de a reține până la 24.000 de persoane în termen de 18 luni.

Partidul ar urma să se orienteze și către țări precum Rwanda și Albania pentru a găzdui migranții și ar încerca să utilizeze teritoriile britanice de peste mări, precum Insula Ascension, ca „soluție de rezervă” în cazul în care persoanele care așteaptă expulzarea nu pot fi trimise în altă parte.

Reform UK a declarat că își propune să sporească numărul zborurilor charter pentru deportare la cinci pe zi.

Cheia planului este adoptarea unei noi legi numite „Proiectul de lege privind migrația ilegală (deportarea în masă)”.

Reform UK a declarat că proiectul de lege ar crea o obligație legală pentru ministrul de interne de a expulza migranții ilegali și de a interzice pe viață reintrarea în Regatul Unit a oricărei persoane care a fost deportată.

Pentru a facilita expulzările, Reform UK promite că Regatul Unit va părăsi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), abrogare Legii drepturilor omului și „suspendarea” tratatelor internaționale, cum ar fi Convenția privind refugiații, pentru o perioadă de cinci ani.

Un guvern Reform UK ar oferi migranților opțiunea de a se întoarce voluntar și le-ar oferi 2.500 de lire sterline pentru a face acest lucru, precum și ar plăti costul zborului lor, afirmă partidul.

Reform UKa declarat că planurile ar costa aproximativ 10 miliarde de lire sterline pe o perioadă de cinci ani, dar ar economisi banii pe care guvernul îi cheltuiește pe hoteluri pentru azilanți și alte costuri pe termen lung.

Propunerile ar putea întâmpina provocări juridice și opoziție politică, Partidul Laburist calificându-le ca fiind imposibil de pus în practică, iar Partidul Conservator acuzând Reform UK că le reciclează ideile. Reform UK este în fruntea sondajelor de opinie pentru alegeri parlamentare în Regatul Unit de patru luni, iar de circa două luni aceste sondaje indică o majoritate absolută pentru partidul condus de Farage în Camera Comunelor. Viitoarele alegeri parlamentare la termen sunt în 2029.

Sosirea migranților pe bărci mici a contribuit la o creștere a cererilor de azil în ultimii ani și a pus presiune pe guvernul britanic să oprească traversările.

Aproape 28.000 de migranți au traversat Canalul Mânecii cu bărci mici de la începutul anului, iar până în iunie s-au înregistrat 111.000 de cereri de azil, un număr record.

Cele mai recente cifre ale Ministerului de Interne arată că, dintre cei care au solicitat azil în Marea Britanie în perioada ianuarie-iunie, aproximativ 40% au sosit cu bărci mici.