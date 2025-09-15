G4Media.ro
Partidul DREPT a sesizat Agenția Națională de Integritate în cazul deputatului PSD…

Deputat PSD Mihai Weber
Partidul DREPT a sesizat Agenția Națională de Integritate în cazul deputatului PSD Mihai Weber, pe care îl suspectează de incompatibilitate și fals în declarația de avere

Formațiunea politică susține că deputatul PSD Mihai Weber ar fi fost surprins de jurnaliștii de la snoop.ro în timp ce folosea un Mercedes de lux, evaluat la 140.000 de euro, care nu ar apare în declarația sa de avere.

„SESIZARE OFICIALĂ CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Partidul DREPT a depus o sesizare oficială la Agenția Națională de Integritate împotriva deputatului PSD Mihai Weber, pe care îl suspectăm de incompatibilitate și fals în declarații de avere.

De ce? Pentru că Weber a fost surprins de @snoop.ro folosind un Mercedes de lux, evaluat la 140.000 de euro, care nu apare în declarația sa de avere. Mașina figurează în acte pe o societate comercială din Gorj, un simplu magazin sătesc, unde Weber este asociat. În mod legal, doar administratorul firmei ar putea utiliza bunurile societății. Totuși, realitatea arată că Weber folosește direct autoturismul, comportându-se ca un adevărat administrator, deși acest lucru îi este interzis prin lege.

Mai grav, magazinul sătesc a fost folosit practic ca interpus pentru achiziția acestei mașini de lux. Este evident că ne aflăm în fața unei situații care ridică suspiciuni serioase: fie deputatul își exercită ilegal atribuțiile de administrator, fie ascunde în declarația de avere un avantaj patrimonial semnificativ. Ambele ipoteze sunt inacceptabile pentru un parlamentar care ocupă chiar funcția de președinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților.

Asemenea practici au devenit o obișnuință pentru politicienii PSD. Nu este un caz izolat: recent, presa a dezvăluit că un fost ministru PSD, în timp ce promova o taxă de solidaritate pentru cetățeni, conducea un SUV Mercedes închiriat de la firma fostei sale soții. Aceeași rețetă: privilegii ascunse, ocolirea legii și dispreț față de transparență.

Partidul DREPT solicită ANI să verifice de urgență această situație și să stabilească dacă domnul Weber a încălcat regimul incompatibilităților și dacă a comis fals în declarațiile de avere. Cetățenii au dreptul să știe adevărul, iar noi vom continua să sesizam toate cazurile în care politicienii cred că pot fi deasupra legii.

INTEGRITATEA NU E OPȚIONALĂ!”, se arată într-un comunicat de presă al partidului DREPT.

