Nicușor Dan, după ce Lasconi l-a asemănat cu Georgescu: Acum două luni România a fost aproape de un dezastru. Pe mine acest partid m-a susținut de două ori la alegerile pentru Primăria Capitalei, și în 2020 și în 2024

Aflat sâmbătă la o ședință a filialelor partidului DREPT, Nicușor Dan i-a transmis o replică scurtă Elenei Lasconi, care vinei a sugerat că nu există nicio diferență între acesta și candidatul pro-rus Călin Georgescu, afirmație care i-a deranjat pe mai mulți membri USR.

„Acum doua luni România a fost aproape de un dezastru”, a comentat Nicușor Dan, referindu-se la alegerile prezidențiale din decembrie 2024, care l-au dus pe candidatul pro-rus pe primul loc la număr de voturi obținute. „Consider că noi, clasa politica, trebuie să ne păstrăm la înălțimea acestei situații extraordinare prin care România trece”, a mai spus Nicușor Dan, cu mențiunea că nu poate spune mai mult despre declarația Elenei Lasconi, dar fără să uite să menționeze că pe el USR l-a susținut în două competiții electorale pentru Primăria Capitalei.

Chestionat dacă e la curent cu eventuale presiuni care se fac asupra Elenei Lasconi, de a se retrage din cursa pentru prezidențiale, Nicușor Dan a spus că nu dorește să interfereze cu discuțiile interne din PNL.

„Ce pot să spun este că acest partid pe mine m-a susținut de două ori la alegerile pentru Primăria Capitalei, și în 2020 și în 2024. Eu am avut o relație bună cu consilierii generali din partea USR, sper să am și sunt sigur că o să am și în continuare. De altfel, în sensul acesta e relevantă și numirea de ieri a administratorului public care va avea aceleași sarcini de care a fost responsabil USR și în mandatul anterior”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Cu candidatura anunțată oficial pentru președinția României, Nicușor Dan a făcut sâmbătă declarații de campanie alături de Vlad Gheorghe cu ocazia primirii sprijinului politic din partea partidului DREPT. În cadrul ședinței cu membrii filialelor partidului DREPT, Nicușor Dan și-a prezentat programul de campanie.

Lidera USR, Elena Lasconi, care nu vrea să-și retragă candidatura la prezidențiale, a spus vineri că atât primarul Capitalei, Nicuşor Dan, cât şi fostul candidat pro-rus Călin Georgescu „reprezintă mirajul independentului salvator”.

„Eu nu înţeleg calculul pe care l-a făcut Nicuşor Dan, dacă are un calcul. Nu ştiu dacă are un calcul. Mirajul acesta al independentului seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze. Nu ştiu la ce anume s-a gândit atunci când s-a decis să candideze la prezidenţiale. Nicuşor Dan este primar independent la Primăria Capitalei şi nu a putut negocia o majoritate favorabilă pentru proiectele sale. Indiferent câte discuţii a avut în ultimele luni şi indiferent cât de mult s-a pozat cu candidaţii la prezidenţiale în campania de anul trecut, toţi i-au întors spatele, mai puţin USR-ul. (…) Eu am obţinut o majoritate aici, în consiliu (la Câmpulung Muscel, n.r.)”, a comentat Lasconi.

Printre cei din USR care i-au criticat afirmația se numără Clotilde Armand (fostă primar al Sectorului 1): „Aş vrea să îi prezint scuze lui Nicuşor Dan în numele colegilor mei care nu împărtăşesc deloc viziunea doamnei Lasconi. Poziţia dumneaei nu este poziţia oficială a USR şi sunt doar opiniile acesteia”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

În ceea ce priveşte orientarea politică şi ideologică, Clotilde Armand afirmă: ”Nicuşor Dan este cunoscut ca un politician pro-european, cu o orientare liberală şi un susţinător al valorilor democratice occidentale. În calitate de fondator al Uniunii Salvaţi România (USR), a promovat transparenţa, lupta împotriva corupţiei şi consolidarea statului de drept. Călin Georgescu a fost asociat cu poziţii ultranaţionaliste şi a exprimat simpatii pro-ruse. În campania sa prezidenţială a promovat idei care se îndepărtează de linia pro-europeană, generând îngrijorări cu privire la orientarea sa geopolitică”.

Un alt criteriu de departajare invocat de Clotilde Armand este experienţa administrativă. ”Nicuşor Dan în prezent, ocupă funcţia de primar al Municipiului Bucureşti, având experienţă directă în administraţia publică locală şi în gestionarea problemelor complexe ale unei capitale europene. Călin Georgescu nu a deţinut funcţii administrative similare, activitatea sa fiind concentrată în alte domenii, fără o implicare directă în administraţia publică”, argumentează fostul edil de la Sectorul 1 al Capitalei.

Luni, de la ora 17.00, USR are programată o ședință de Birou Național. Deși subiectul susținerii Elenei Lasconi nu se afla pe agenda discuției, surse Digi24 spun că mai multe filiale din țară ale partidului discută la nivel informal posibila anulare a susținerii pentru președinta partidului în cursa pentru Cotroceni.