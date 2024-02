Parlamentari USR: Propunerile legislative privind păcănelele, respinse de PSD şi PNL să intre la vot

Senatorul USR de Bacău, Sebastian Cernic, unul dintre iniţiatorii pachetului de legi al USR referitor la păcănele, şi deputatul USR de Bihor Silviu Dehelean au declarat vineri, la Oradea, că aceste propuneri legislative au fost respinse joi de către PSD şi PNL să intre la vot pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, transmite Agerpres.

„Din păcate, domnul Ciolacu, cu o ipocrizie crasă, PSD-ul şi PNL-ul au respins ieri, în Biroul permanent, solicitarea USR-ului prin care am propus ca această iniţiativă legislativă să intre la vot. Este o ştire în premieră, pentru că presa a fost foarte ocupată cu comasarea şi cu plafonarea preţurilor la ceasuri de mână, cum vedeţi la PNL, se obişnuieşte ca preţul minimal să fie de 30.000 de euro. Au fost foarte ocupaţi. Am propus ca toate cele şase iniţiative să intre şi am trimis câte o cerere către fiecare din cele cinci comisii raportoare, astfel încât colegii din comisii să dea un raport şi legile să intre în plenul Camerei Deputaţilor pentru a rezolva acest flagel. Le-au respins”, a afirmat senatorul Sebastian Cernic.

Parlamentarul USR şi-a exprimat şi nedumerirea vizavi de atitudinea PSD, el adăugând că reprezentanţii acestui partid „au promis că vor scoate păcănelele.”

„Au făcut o lege, copiată de la USR, amendată tot de noi, pe care au promis că o vor trece anul trecut, dar, din păcate, la solicitarea noastră, ieri au respins votul pe legea lor! E mai mult decât absurd. Să spui că vrei să rezolvi ceva şi atunci când ai şansa, să respingi această propunere” a subliniat Cernic.

Şi preşedintele USR Bihor, deputatul Silviu Dehelean, a menţionat că formaţiunea sa şi-a asumat ca şi prioritate pentru această sesiune legislativă acest subiect şi ca atare reprezentanţii partidului au solicitat în Biroul Permanent, ca aceste proiecte să intre pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor şi să fie votate în săptămâna în curs. „Ei au respins atât propunerile USR, cele şase, cât şi ale lor”, a afirmat şi Silviu Dehelean.

Senatorul Sebastian Cernic se află pentru trei zile la Oradea, în Bihor, în cel de al 14 – lea judeţ din caravana naţională „Fără păcănele”, demarată în urmă cu doi ani.

„La început nimeni nu ne dădea nicio şansă pentru că toţi spuneau că e greu, că industria (jocurilor de noroc, n.r.) e puternică şi că parlamentarii sunt vânduţi. Ne-am dat seama pe parcurs că nu e uşor şi că, da, unii parlamentari au fost cumva influenţaţi. Ne-am dat seama pentru că o parte din ei, cei de la PSD, vreo 20, şi-au retras semnătura de pe iniţiativa PSD-ului, copiată de fapt de la USR”, a spus senatorul Sebastian Cernic.

Acesta a dorit, în final, să transmită un apel către societate, către toţi cei implicaţi, pentru „a pune presiune pe parlamentari, ca săptămâna viitoare, să se poată trece aceste legi.”

„De doi ani tot discutăm. Am agreat să creăm un mediu sigur de 300 de metri în jurul şcolilor, să scoatem aceste păcănele din drumul copiilor spre şcoală. Din discuţiile cu psihologii, proximitatea este factorul principal declanşator al acestor dependenţe”, a mai evidenţiat senatorul USR.

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, a declarat, joi, că decizia politică a PSD este ca, până la finalul lunii februarie, să fie adoptat proiectul de lege privind reglementarea jocurilor de noroc.

Simonis a fost întrebat care vor fi iniţiativele legislative pe care PSD le are ca priorităţi în noua sesiune parlamentară.

„Discutăm de toate jaloanele, toate reformele din PNRR, care trebuie îndeplinite anul acesta, în baza cărora se vor debloca sume de bani europeni, cererile 3 şi 4, mai ales cererea 4, tranşa 4, care însumează miliarde de euro, tot ce înseamnă ordonanţe de urgenţă adoptate de Guvern care trebuie transmise prin legi, dar şi alte iniţiative care sunt jaloane în PNRR vor trebui adoptate. S-a discutat zile acestea, şi aţi văzut decizia politică a PSD, de a adopta în această sesiune, să spunem până la finalul lunii februarie, legea care reglementează foarte bine activitatea ‘păcănelelor’, a jocurilor de noroc, scoaterea lor în afara oraşelor, a localităţilor şi a comunelor”, a afirmat Alfred Simonis, la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că, în cazul în care domeniul jocurilor de noroc va fi reglementat foarte exact, nu va mai fi nevoie de adoptarea proiectului de lege iniţiat de PNL care prevede interzicerea publicităţii pentru acest sector.

„Pe mine mă interesează să interzic acest tip de activitate de pe raza localităţilor din România. Dacă le interzicem, nu mai face nimeni publicitate la ceva ce este interzis. Şmecheria să facem înainte cu interzicerea publicităţii şi să acoperim cumva mediatic legea prin care practic închidem ‘păcănelele’ nu ţine la noi. În priorităţile noastre este reglementarea în aşa fel încât să nu mai existe sau dacă există numărul să fie limitat şi la graniţa localităţilor, nu pe lângă şcoli şi pe lângă casele oamenilor sau la parterul blocului în care locuiesc. Publicitatea este o problemă, dar ea trebuie reglementată concomitent sau ulterior interzicerii acestui fenomen. Dar eu mă tot întreb de fiecare dată, dacă interzicem o activitate cine mai face publicitate la ea?”, a menţionat preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor.

Alfred Simonis a precizat că şi-ar dori să fie reglementată întreaga industrie a jocurilor de noroc, nu doar „păcănelele”.