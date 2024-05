Păltiniș Arena, unul din primele resorturi de vară din țară, se închide după 8 ani de funcționare / ”Am ajuns în situația în care nu putem achita nici măcar salariile” / ”Nu putem fi singurul motor turistic din zonă”

Păltiniș Arena va rămâne închisă pe perioada verii, după ce acțiunile de pe timpul anotimpului cald au fost deschise în 2016, anunță Turnul Sfatului.

Unul din primele resorturi de divertisment pe perioada verii închide din cauza cheltuielilor prea mari.

”Anul acesta nu vom deschide parcul de vară. Suntem extrem de dezamăgiți de lipsa de implicare generală față de stațiunea Păltiniș pe timpul verii. Este trist să constatăm că în alte părți, pe lângă investițiile private, se implică și primăriile, consiliile județene sau diferite asociații, iar turismul în acele zone crește de la an la an. Și sunt multe exemple ale unor colaborări reușite, la Straja, În Poiana Brașov, la Mădăraș sau la Toplița în Harghita. Dar niciodată și la Păltiniș”, precizează administratorii resortului pe pagina de Facebook.

Motivele țin, în principiu, de cheltuielile foarte mari și de lipsa de implicare a administrației locale.

Administratorii de aici spun că Păltiniș Arena era ”singurul motor turistic din zonă” pe perioada verii.

”Drept urmare, am luat hotărârea de a nu mai deschide sezonul acesta de vară, decizie cumva “ajutată” și de faptul că am constatat, din nou, că nu putem fi singurul motor turistic din zonă care să ofere variante dinamice și atractive de petrecere a timpului liber în natură. Ne pare rău pentru pensiunile din zonă, vor pierde clienți cu siguranță, dar nu ne permitem să continuăm acest nonsens financiar prin care, practic, am tinut vara stațiunea in viata. Sperăm că voi, clienții și prietenii noștri veți înțelege situația și în speranța unor vremuri mai bune, ne vedem în sezonul de iarnă”, se mai precizează în postare.