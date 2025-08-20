Oraşul Viena va fi gazda concursului Eurovision în 2026

Concursul Eurovision revine în oraşul Viena, templu al muzicii clasice, care a fost preferat staţiunii montane Innsbruck, a anunţat miercuri radioteleviziunea publică austriacă ORF, organizatoarea ediţiei de anul viitor, a cărei finală este programată pe 16 mai, informează AFP.

Capitala Austriei, un oraş cu peste două milioane de locuitori, a candidat sub sloganul „Europe, shall we dance?” („Europa, vrei să dansăm?”), bazându-se pe succesul ediţiei găzduite în 2015, după triumful artistului drag-queen Conchita Wurst.

De data aceasta, tânărul artist JJ, un contratenor austro-filipinez în vârstă de 24 de ani, a fost cel care a adus trofeul în Austria.

„Reputaţia Vienei, considerată unul dintre oraşele cele mai importante din lume pe plan muzical, precum şi situarea sa în inima Europei o transformă în gazda ideală” pentru cea de-a 70-a ediţie a concursului, a comentat într-un comunicat Martin Green, directorul Eurovision, după anunţul făcut de ORF privind alegerea oraşului-gazdă.

160 de milioane de telespectatori

Viena a mai fost gazda Eurovision în 1967, la puţin peste 10 ani de la crearea concursului. Evenimentul nu mai seamănă însă cu perioada sa de început: acum extravagant, spectaculos şi deseori kitsch, este urmărit de 166 de milioane de telespectatori din 37 de ţări, seducând noile generaţii prin intermediul reţelelor de socializare.

Concursul e însoţit în fiecare an de o serie de polemici: deşi ulterior şi-a cerut scuze pentru declaraţiile făcute, Johannes Pietsch, alias JJ, a spus, după ce a fost declarat câştigător, că regretă prezenţa în competiţie a Israelului în contextul ofensivei sângeroase în Gaza, exprimându-şi speranţa că această ţară va fi exclusă în 2026.

Artistul a lansat de asemenea un apel ”la o mai mare transparenţă” în ceea ce priveşte votul publicului, care a propulsat anul acesta, la Basel, pe locul al doilea cântăreaţa israeliană, o supravieţuitoare a atacului sângeros din 7 octombrie 2023, Yuval Raphael.

Pe străzile din Elveţia, aşa cum s-a întâmplat şi în Suedia cu un an înainte, manifestanţii propalestinieni au dorit să-şi facă auzită vocea.

Au mai fost ţări excluse din concurs: Belarus în 2021 după realegerea contestată a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko. Rusia a fost de asemenea exclusă un an mai târziu după ce a invadat Ucraina.

”Spectacol queer şi woke”

Eurovisionul este totodată şi o mare sărbătoare a toleranţei, oferind o vizibilitate importantă comunităţii LGBT+.

În Viena au fost instalate în 2015 semnale luminoase pentru pietoni care reprezintă cupluri gay în locul simbolurilor obişnuite. Apreciate de public, aceste pictograme au rezistat şi au fost implementate şi în alte oraşe din Austria.

Partidul austriac de extremă dreaptă FPO, învingător anul trecut al alegerilor legislative, dar nereuşind să formeze un guvern, a denunţat Eurovisionul ca fiind ”un spectacol queer, stângist şi woke”, subliniind ”iresponsabilitatea” organizării unei astfel de manifestări într-un moment când Austria, vizată de o procedură a Comisie europene pentru deficit excesiv, se prăbuşeşte sub ”un munte istoric de datorii”.

În Elveţia, costurile organizării evenimentului s-au ridicat la mai multe zeci de milioane de euro.

În ciuda costurilor deloc neglijabile, primarul social-democrat Michael Ludwig a spus că este ”pregătit” pentru această provocare, etichetând Viena ca fiind o capitală ”cosmopolită”, obişnuită cu evenimente internaţionale, cu ”capacităţi enorme de cazare” şi extrem de bine conectată cu restul Europei pe cale aeriană şi feroviară.

Competiţia Eurovision se va desfăşura, la fel ca în 2015, în Wiener Stadhalle, o sală de concerte care poate găzdui până la 16.000 de persoane.

Sub sloganul ”Together on top” (”Împreună în vârf”), staţiunea turistică Innsbruck, situată în regiunea Tirol, a mizat pe peisajele alpine şi pe ”ospitalitatea” sa, însă acest oraş cu 132.000 de locuitori a pierdut competiţia pentru găzduirea Eurovison în faţa capitalei.