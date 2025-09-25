Orașul italian Bolzano impune o taxă proprietarilor de câini: 100 de euro anual pentru fiecare animal / Turiștii care ajung aici cu câini trebuie să achite pentru el 1,5 euro pe zi / ”Singura mizerie de pe străzile orașului nostru sunt deșeurile canine”

Începând din 2026, proprietarii de câini care vizitează orașul Bolzano din nordul Italiei vor fi obligați să plătească o taxă zilnică de 1,50 euro, puțin sub 2 dolari, ca parte a unei măsuri mai ample și controversate împotriva câinilor în această destinație virgină, o poartă către munții Dolomiți, anunță CNN.

Ei nu vor fi singurii care vor trebui să plătească în plus pentru câini. Proprietarilor locali li se cere să plătească o taxă anuală de 100 de euro pe câine.

Inițiativa este menită să compenseze costurile de curățare a străzilor și să finanțeze noi parcuri concepute exclusiv pentru câini și stăpânii acestora. Cu toate acestea, rămâne neclar dacă zvonurile conform cărora câinilor le va fi interzis accesul în parcurile obișnuite ale orașului se vor adeveri.

Taxa vine pe urmele unei alte măsuri controversate: obligarea proprietarilor să plătească pentru a înregistra ADN-ul câinilor lor, astfel încât excrementele necolectate să poată fi asociate cu vinovatul și să poată fi aplicate amenzi. În prezent, proprietarii de câini care nu strâng după animalele lor de companie riscă sancțiuni de până la 600 de euro pentru fiecare încălcare.

Consilierul provincial Luis Walcher, care a introdus măsura, a declarat că cei care s-au conformat deja registrului ADN vor fi scutiți de noua taxă timp de doi ani.

„Aceasta este o măsură corectă, deoarece îi privește exclusiv pe proprietarii de câini”, a spus el. „Altfel, curățarea trotuarelor ar fi responsabilitatea întregii comunități, când trebuie spus că singura mizerie de pe străzile orașului nostru sunt deșeurile canine.”

Nu toată lumea este mulțumită. Carla Rocchi de la ENPA, un organism național de protecție a animalelor, a declarat că măsura dăunează regiunii. „Provincia Bolzano marchează un autogol cu taxa pe câini și chiar pe turiștii cu patru picioare”, a declarat ea într-o declarație.

„După eșecul răsunător și costisitor al absurdului proiect ADN pentru câini, în loc să ne concentrăm pe educația civică, pe controale specifice și pe sensibilizarea cetățenilor, alegem din nou calea cea mai ușoară: taxarea animalelor și a proprietarilor acestora.”

Ea a spus că măsura nu numai că penalizează familiile și turiștii care aleg să călătorească cu câinii lor, dar transmite și un mesaj profund eronat: transformarea animalelor în contribuabili.

„Este paradoxal faptul că, într-o zonă care prosperă datorită turismului și ospitalității, îi vizăm tocmai pe cei care aleg o vacanță respectuoasă și incluzivă, aducându-și însoțitorul cu patru picioare”, a adăugat ea.