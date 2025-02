Oră de start modificată pentru Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas

Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, un eveniment spectaculos scăldat în lumină într-o seară de sâmbătă din noiembrie, va începe cu două ore mai devreme pentru a crește audiența televizată în SUA, potrivit Reuters.

Organismul de conducere al Federației Internaționale de Automobilism a anunțat luni că sesiunea de calificări va avea loc la 21 noiembrie și cursa va începe la 22 noiembrie la ora locală 20:00 față de ora locală 22:00, la care se desfășura anterior cursa, transmite Agerpres.

Acest Mare Premiu a fost adăugat calendarului competițional în anul 2023.

Orele de desfășurare alocate evenimentului sportiv trebuie să fie mai favorabili pentru cei care urmăresc evenimentul în alte părți ale teritoriului Statelor Unite ale Americii, în special pe Coasta de Est, chiar dacă fanii europeni vor trebui să se scoale mai devreme pentru urmărirea cursei, respectiv în prezent la ora 04:00, ora Marii Britanii.

Această ajustare privind ora de desfășurare a cursei se bazează pe reacțiile oamenilor, pe perspective și pe experiența de la primele două curse, extinzând oportunitățile pentru fani să exploreze destinația și să se implice în continuare cu mai mulți fani pe teritoriul Statelor Unite, au transmis organizatorii într-o declarație.

