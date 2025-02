Charles Leclerc îl va ajuta pe Lewis Hamilton „să se reinventeze” odată cu trecerea la Ferrari

James Vowles este directorul echipei de Formula 1 Williams, dar preț de zece ani a lucrat cu Lewis Hamilton la Mercedes. James îl cunoaște bine pe multiplul campion britanic și este de părere că acesta „se va reinventa” odată cu transferul la Ferrari, iar cel care îl va ajuta indirect cel mai mult va fi coechipierul Charles Leclerc.

James Vowles este un personaj cu extrem de multă experiență în Formula 1. A văzut multe, iar alături de Hamilton a lucrat zece ani în mandatul de la Mercedes.

Vowles este de părere că Leclerc îl va ajuta mult indirect pe Lewis să se reinventeze odată cu perioada de la Scuderia Ferrari.

Cum va fi posibil acest lucru?

În primul rând, Charles cunoaște foarte bine monopostul Ferrari, are un avantaj important față de noul său coechipier, iar în calificări va fi, cel mai probabil, constant în fața lui Lewis, crede oficialul celor de la Williams.

În spatele lui Leclerc pe circuit, Hamilton va găsi ca întotdeauna o modalitatea de a crește, de a-și ridica nivelul, consideră James Vowles.

Acest lucru îl va face pe Lewis mai puternic și mai pregătit să încerce marele obiectiv al finalului de carieră: să obțină al optulea titlu mondial, performanță care l-ar face să-l depășească pe legendarul Michael Schumacher.

„Singurul lucru pe care îl știu despre Lewis este că se reinventează în fiecare iarnă (n.r. pauză competițională). Se întoarce mai puternic de fiecare dată.

În privința fiecărui concurent cu care s-a confruntat, el a găsit o modalitate de a se îmbunătăți, mai ales dacă acesta se află în fața lui pe circuit. Este Lewis, de șapte ori campion mondial, nu poți să-l ignori niciodată”, spune James Vowles (45 de ani) pentru Sky Sports News.

Leclerc handed clear Hamilton warning ahead of Ferrari battle:

— Williams team principal James Vowles believes Lewis Hamilton will “find a way to improve himself” if he is behind Charles Leclerc at Ferrari.

— Having worked with Hamilton at Mercedes for a decade, Vowles is… pic.twitter.com/pgKfbWa6vd

— This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) February 4, 2025