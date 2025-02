McLaren atrage sponsorii ca un magnet după ce a câștigat titlul constructorilor din Formula 1

McLaren a cucerit titlul mondial al constructorilor din Formula 1 după o pauză de 26 de ani, iar sponsorii își doresc să-și asocieze numele cu echipa cu sediul la Woking.

Echipa condusă de Zak Brown a anunțat că tocmai a prelungit cinci contracte importante pentru stabilitatea financiară a campioanei mondiale a constructorilor din Formula 1.

Astfel, McLaren a reușit să prelungească înainte de startul noului sezon cinci contracte importante. Este vorba despre sponsorii Stanley Black & Decker, Smartsheet, Salesforce, Medallia și Alteryx.

„Este fantastic să extindem atât de multe dintre parteneriatele noastre în timp ce căutăm să ne bazăm pe impulsul și succesul de anul trecut.

Parteneriatele noastre cu aceste mărci de top din industrie, atât din sectorul tehnologic, cât și din cel comercial, sunt esențiale pentru a ne asigura că continuăm să inovăm și să depășim limitele în toate domeniile afacerii noastre” – Matt Dennington, co-director comercial la McLaren Racing.

