Opt percheziţii în judeţele Constanţa şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare cu un prejudiciu estimat la peste 6,8 milioane de lei

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, fac miercuri dimineaţă 8 percheziţii în judeţele Constanţa şi Ilfov, într-un dosar penal ce are ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare în formă continuată. Este vizată o societate care are ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul de mărfuri provenite din China, prejudiciul fiind estimat la peste 6,8 milioane de lei, transmite News.ro

”La această oră, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, efectuează 8 percheziţii domiciliare, în judeţele Constanţa şi Ilfov, într-un dosar penal ce are ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare în formă continuată. Percheziţiile au loc la domiciliile unor persoane fizice şi sediile sau punctele de lucru ale unor societăţi comerciale”, anunţă miercuri dimineaţă IGPR.

Prejudiciul cauzat este estimat la peste 6.800.000 de lei.

Conform anchetatorilor, reprezentanţii unei societăţi comerciale din judeţul Constanţa, având ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul de mărfuri provenite din China, ar fi înregistrat în contabilitate, în cursul anului 2023, facturi fiscale fără conţinut economic real, în cadrul operaţiunilor comerciale derulate cu două societăţi comerciale de tip fantomă, diminuând astfel patrimoniul societăţii.

De asemenea, ar fi vândut faptic stocul de marfă existent, fără a înregistra operaţiunile în contabilitate.

La acţiune participă şi poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – IPJ Ilfov, poliţişti din cadrul Serviciului Criminalistic Constanţa, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Constanţa.