Opoziția va depune 6 moțiuni de cenzură pentru cele 6 proiecte din Pachetul 2 de reforme, anunță un lider AUR
Opoziția va depune 6 moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan pentru cele 6 proiecte din Pachetul 2 de măsuri, a declarat vineri europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea.
AUR nu are singur semnăturile necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură și are nevoie de sprijinul celorlalte partide extremiste din Parlament, SOS și POT.
Cele trei partide extremiste au depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului și la Pachetul 1 de reforme, dar nu a avut suficiente voturi pentru a demite executivul.
