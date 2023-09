OMV a dat România în judecată pe clauza de preemţiune din legea offshore privind vânzarea gazului din Marea Neagră. Virgil Popescu: Nu cred că are vreo şansă la Curtea de Arbitraj

Fostul ministru al Energiei, liberalul Virgil Popescu a declarat luni despre discuţiile dintre Guvern şi reprezentanţii OMV, că OMV a dat România în judecată pe clauza de preemţiune din legea offshore privind vânzarea gazului din Marea Negră dar nu crede că are vreo şansă de a câştiga la Curtea de Arbitraj. ”Nu aş ceda nimic pentru dreptul nostru de a intra în Schengen”, a mai spus Virgil Popescu, potrivit news.ro

Virgil Popescu a declarat în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News, despre discuţiile cu reprezentanţii OMV că este vorba de articolul 20 care are p clauză de preemţiune, prin care gazul din Marea neagră va fi oferit spre vânzare statului român şi apoi în afara României.

”E o clauză pe care eu am scris-o în legea offshore, evident discutată în coaliţie cu cei doi preşedinţi, Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu, cu Kelemen Hunor şi cu liderul minorităţilor, toţi patru semnând legea offshore. (..) Ultima mea discuţie cu ei a fost foarte clară, nu se modifică, premierul de atunci a spus la fel, mă bucur că astăzi în aceeaşi formulă, preşedintele PSD a spus la fel”, a arătat Virgil Popescu.

Fostul ministru a precizat că OMV a dat România în judecată pe această clauză. ”Nu cred că are vreo şansă de a câştiga la Curtea de Arbitraj, legea offshore este o lege bună, are o clauză de stabilitate foarte clară”, a mai declarat Virgil Popescu, arătând că legea offshore este pentru toate companiile care au investiţii, care fac investiţii în curs şi toţi au aceeaşi obligativitate ca atunci când vând contracte în afară să le vândă mai întâi statului român prin Agenţia Rezerveror de Stat iar în cazul unei crize energetice, se pot introduce restricţii de preţ şi cantitate. ”Eu unul nu aş spune că trebuie să dăm ceva în schimbul Schengen. Nu, este dreptul nostru, al României, să intrăm în Schengen şi ne vom bate şi sunt convins că vom intra la un moment dat. Am discutat de nenumărate ori la Consiliul pe Energie cu ministra austriacă a energiei care nu este din acelaşi partid cu premierul Nehammer, e de la verzi şi mi-a spus că dânsa şi partidul ei susţine intrarea României în Schengen şi îi pare rău de ceea ce se întâmplă”, a subliniat Popescu.

Fostul ministru al Energiei a mai spus că el a făcut o diplomaţie energetică, promovând interesele energetice româneşti în regiune, promovând România, partea energetică cu partenerul strategic.

”Probabil acelaşi lucru înseamnă şi diplomaţia eocnomică, a promova interesele statului român. Eu unul nu aş ceda nimic pentru dreptul nostru de a intra în Schengen, este dreptul nostru şi trebuie obţinut”, a completat deputatul PNL.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut, luni, o întrevedere cu o delegaţie a OMV Petrom condusă de Alfred Stern, CEO al grupului OMV, în cadrul căreia au fost discuţii despre perspectivele proiectului exploatare a gazelor din Marea Neagră, Neptun Deep.

Şeful Executivului şi-a manifestat speranţa că atitudinea premierului austriac Karl Nehammer de a continua să se opună complet nejustificat aderării României la Schengen, nu va afecta imaginea OMV Petrom în ţara noastră şi a susţinut că o asemenea situaţie ar fi de nedorit pentru ambele părţi, relatează news.ro