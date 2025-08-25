”Nobody’s Girl”, cartea de memorii a Virginiei Giuffre, acuzatoarea prinţului Andrew în scandalul Jeffrey Epstein, va fi publicată în octombrie

Memoriile Virginiei Giuffre l-ar putea readuce în centrul atenţiei pe prinţul Andrew al Marii Britanii, odată cu lansarea cărţii, în luna octombrie, relatează luni DPA/PA Media, citate de Agerpres.

Intitulată „Nobody’s Girl”, cartea conţine, potrivit descrierii de pe site-ul editurii Penguin Publishing House, „memoriile de neuitat ale regretatei Virginia Roberts Giuffre, femeia care a îndrăznit să-i înfrunte pe Jeffrey Epstein şi Ghislaine Maxwell”.

Giuffre, care a decedat în aprilie, la vârsta de 41 de ani, în statul Australia de Vest, a fost una dintre cele mai vocale acuzatoare ale infractorilor sexuali condamnaţi Jeffrey Epstein şi fosta parteneră a acestuia, Ghislaine Maxwell.

Născută în America, Giuffre a locuit în Australia timp de mai mulţi ani şi s-a remarcat în postura de susţinătoare a victimelor traficului sexual după ce a devenit o figură centrală în căderea în dizgraţie a finanţistului Epstein, condamnat pentru pedofilie.

Ea a ieşit public după ce ancheta iniţială s-a finalizat cu o pedeapsă de 18 luni de închisoare, în Florida, pentru Epstein, care a încheiat o înţelegere secretă şi a fost eliberat în 2009.

Epstein a fost găsit mort, ulterior, în celula sa dintr-o închisoare federală din Manhattan, New York, în august 2019, în aşteptarea procesului pentru acuzaţii de trafic sexual.

În mai multe procese civile, Giuffre a declarat că în 2000, când era adolescentă şi lucra la Mar-a-Lago – clubul lui Donald Trump din Palm Beach – a fost abordată de Maxwell.

Ea a fost angajată ca maseuză pentru Epstein şi a fost trimisă cu avionul în diverse ţări pentru întâlniri cu bărbaţi, la cererea lui. Avea pe atunci 17-18 ani.

Andrew, duce de York, a plătit milioane de dolari pentru a soluţiona un proces civil de agresiune sexuală cu Giuffre, susţinând că nu a întâlnit-o niciodată.

Ea l-a dat în judecată pentru că ar fi agresat-o sexual când avea 17 ani, după ce a fost traficată de Epstein.

Giuffre a susţinut că cei doi au traficat-o pentru duce, acuzaţie negată de Andrew.

În descrierea cărţii, care va fi lansată la 21 octombrie, se precizează: „Aici, Giuffre oferă o relatare nemiloasă şi definitivă a perioadei petrecute cu Epstein şi Maxwell, care au traficat-o, pe ea şi pe altele, pentru numeroşi bărbaţi proeminenţi. Ea detaliază, de asemenea, abuzurile sexuale suferite în copilărie, precum şi evadarea sa îndrăzneaţă din mâinile lui Epstein şi Maxwell, la vârsta de 19 ani. Giuffre şi-a refăcut viaţa de la zero şi a găsit curajul nu doar de a-i trage la răspundere pe agresorii săi, ci şi de a milita în numele altor victime. Paginile cărţii ‘Nobody’s Girl’ îi păstrează vocea şi moştenirea pentru totdeauna”.

Anunţul vine în contextul în care transcrierile publicate vineri de Departamentul de Justiţie al Statelor Unite arată că Maxwell insistă că nu l-a prezentat pe Andrew lui Epstein şi că presupusa relaţie sexuală a ducelui cu Giuffre în casa ei nu ar fi putut avea loc.

Maxwell a fost condamnată la 20 de ani de închisoare de către curtea federală din districtul sudic al New Yorkului în iunie 2022.

Administraţia Trump a publicat sute de pagini de transcrieri ale interviurilor realizate de procurorul general adjunct al SUA, Todd Blanche, luna trecută, în contextul unei reacţii vehemente la refuzul anterior de a divulga documentele din cazul Epstein.

Ducele a negat cu vehemenţă orice faptă ilegală.

Andrew s-a retras din viaţa publică după scandalul provocat de legătura sa de prietenie cu finanţatorul.