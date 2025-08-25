Ministrul transporturilor din Turcia a fost amendat după ce s-a filmat circulând cu 225 km/h pe autostradă

Ministrul transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu, a primit o amendă pentru depăşirea vitezei legale după ce a postat pe X un videoclip cu el însuşi în timp ce conduce o maşină cu 225 km/h pe autostradă, aproape dublul vitezei legale. El a fost criticat pe reţelele sociale şi nevoit să-şi ceară scuze public, transmite Agerpres.

Videoclipul, care are drept coloană sonoră muzică folk şi extrase dintr-un discurs al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan care elogiază infrastructura realizată de guvern, îl arată pe ministrul Abdulkadir Uraloglu în timp trece în viteză cu maşina sa pe lângă alte automobile pe banda rapidă a autostrăzii Ankara-Nigde.

Poliţia rutieră a emis mai târziu o amendă de 9.267 lire turceşti (280 de dolari) pentru depăşirea limitei de viteză la circa 50 km de capitala Ankara.

Confruntat cu numeroase critici, Uraloglu a postat o imagine cu amenda pe platforma socială X, cu mesajul: „Prezint scuze naţiunii noastre”.

Limita legală de viteză pe autostrăzile din Turcia este de 140 km/h. Anul trecut, 6.351 de persoane au murit în aproape 1,5 milioane de accidente rutiere, potrivit datelor oficiale.