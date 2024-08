Oceanografii au descoperit un munte subacvatic mai mare decât Muntele Olimp

Imaginați-vă patru zgârie-nori de înălțimea lui Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume, puși unul peste altul.

Aceasta este înălțimea unui munte subacvatic recent descoperit și cartografiat de oceanografii conduși de Schmidt Ocean Institute din California, potrivit CNN.

Situat în Oceanul Pacific la 900 de mile (1 448 de kilometri) de coasta statului Chile, muntele submarin are o înălțime de 1,9 mile (3.109 metri) și face parte dintr-un lanț muntos subacvatic care adăpostește grădini de bureți, corali antici și specii marine rare – inclusiv un tip de calmar care a fost filmat pentru prima dată.

O echipă condusă de Schmidt Ocean Institute a explorat regiunea folosind nava de cercetare R/V Falkor în timpul unei expediții de 28 de zile care s-a încheiat luna aceasta. Cercetătorii au cartografiat muntele folosind un sistem sonar aflat sub coca navei.

„Undele sonore coboară și ricoșează la suprafață, iar noi măsurăm timpul necesar pentru a se întoarce și a fi măsurate. De aici ne facem o idee foarte bună (a topografiei fundului mării)”, a declarat Jyotika Virmani, directorul executiv al institutului.

„Este important deoarece, în prezent, doar aproximativ 26% din fundul mării a fost cartografiat la acest tip de rezoluție. Iar fundul mării acoperă 71% din suprafața planetei noastre.”

Oceanografii estimează că în întreaga lume există cel puțin 100.000 de munți submarini cu o înălțime mai mare de 1 000 de metri (3 280 de picioare). Acestea oferă habitate importante pentru o varietate de specii.

Muntele subacvatic nou cartografiat este mai mare decât Muntele Olimp din Grecia, care are o înălțime de 2.917 metri (9.570 de picioare); mai mic decât Muntele Fuji din Japonia, care are o înălțime de 3.776 metri (12.388 de picioare); și aproape de patru ori mai înalt decât Burj Khalifa, turnul din Dubai, care are 830 de metri (2.723 de picioare).

O caracatiță fantomatică și un calmar rar

Folosind un robot subacvatic, echipa a explorat una dintre crestele muntelui, descoperind o regiune bogată în biodiversitate marină.

Cercetătorii au documentat o caracatiță Casper albă, fantomatică, marcând prima dată când acest cefalopod care trăiește la mare adâncime a fost văzut în Pacificul de Sud. De asemenea, au observat doi sifonofori Bathyphysa rari, cunoscuți uneori sub denumirea de monștri spaghete zburători, datorită aspectului lor asemănător unui șnur.

„Caracatița (Casper) nu a fost niciodată capturată, așa că nu are încă un nume științific”, a declarat Virmani.

De asemenea, echipa a înregistrat primele imagini cu o caracatiță Promachoteuthis vie, cunoscută doar din câteva specimene colectate.

150 de specii necunoscute anterior

Descoperirile au fost punctele culminante ale celei de-a treia expediții din acest an a navei de cercetare în creasta Nazca, care se află în apele internaționale. Regiunea ar putea fi un candidat pentru prima zonă marină protejată din lume în largul mării, în conformitate cu un nou tratat al ONU adoptat în 2023, care este în curs de ratificare de către state, a declarat Virmani.

„Pe parcursul celor trei expediții, am reușit să cartografiem și să explorăm 25 de munți submarini, ceea ce este un număr destul de mare de explorat”, a spus ea. „Cred că avem câteva date bune ca și comunitate care ar putea fi prezentate pentru a susține că aceasta este o regiune foarte interesantă pentru protecție.”

Cele două expediții anterioare din ianuarie și februarie au catalogat 150 de specii necunoscute anterior. Alte 20 de potențiale specii noi au fost colectate în timpul celei mai recente expediții.

Detaliile speciilor nou descoperite vor fi împărtășite cu Ocean Census, o colaborare internațională ambițioasă pentru a înregistra viața marină ascunsă în oceanele lumii. Aceasta își propune să identifice 100.000 de specii necunoscute în următorii 10 ani, permițând oamenilor de știință să înțeleagă și să protejeze mai bine ecosistemul de la mare adâncime.