Oamenii de ştiinţă au descoperit craniul unui delfin antic uriaş în Amazon

Oamenii de ştiinţă au descoperit craniul fosilizat al unui delfin uriaş de râu, aparţinând unei specii despre care se crede că a fugit din ocean şi s-a refugiat în râurile amazoniene din Peru în urmă cu 16 milioane de ani. Specia dispărută ar fi măsurat până la 3,5 metri lungime, ceea ce îl face cel mai mare delfin de râu descoperit vreodată, transmite News.ro.









Descoperirea acestei noi specii, Pebanista yacuruna, evidenţiază riscurile iminente pentru delfinii de râu rămaşi în lume, care se confruntă cu ameninţări similare de dispariţie în următorii 20-40 de ani, potrivit autorului principal al unei noi cercetări publicate în Science Advances. Aldo Benites-Palomino a declarat că acesta aparţine familiei de delfini Platanistoidea, care se găseau în mod obişnuit în oceane între 24 şi 16 milioane de ani în urmă.

Delfinii de râu supravieţuitori sunt „rămăşiţele a ceea ce au fost cândva grupuri de delfini marini foarte diverse”, a spus el, despre care se crede că au părăsit oceanele pentru a găsi noi surse de hrană în râurile de apă dulce.

„Râurile sunt supapa de evacuare … pentru fosila antică pe care am găsit-o şi este la fel pentru toţi delfinii de râu care trăiesc astăzi”.

Benites-Palomino a descoperit fosila în Peru în 2018, când era încă student. Acum lucrează la doctorat la departamentul de paleontologie al Universităţii din Zurich şi spune că lucrarea de cercetare a fost întârziată de pandemie.

El a observat pentru prima dată o parte a fosilei, un fragment de maxilar, în timp ce se plimba cu un coleg. „Imediat ce am recunoscut-o, am văzut scobiturile dinţilor. Am ţipat: „Acesta este un delfin”. Nu ne venea să credem.

„Apoi ne-am dat seama că nu era înrudit cu delfinul roz de pe râul Amazon”, a spus el. „Noi găsisem un animal, un gigant, a cărui cea mai apropiată rudă în viaţă se află la 10.000 km distanţă, în Asia de sud-est”.

Marcelo R Sánchez-Villagra, directorul departamentului de paleontologie al Universităţii din Zurich, a declarat că descoperirea este interesantă. „După două decenii de muncă în America de Sud, găsisem mai multe forme gigantice din regiune, dar acesta este primul delfin de acest fel”, a spus el.

Fosila, a spus Benites-Palomino, este remarcabilă atât pentru mărimea sa, cât şi pentru că nu are nicio legătură cu delfinii de râu care înoată acum în apele pe care le-a populat cândva.