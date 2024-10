O specie de licurici extrem de rară ar putea dispărea din cauza schimbărilor climatice. SUA încearcă să o includă pentru prima dată pe lista speciilor pe cale de dispariție

Guvernul SUA încearcă să considere pentru prima dată o specie de licurici ca fiind pe cale de dispariție, conform unei propuneri a US Fish and Wildlife Service, potrivit The Guardian.

Licuriciul Bethany Beach, care se găsește pe coasta Delaware, Maryland și Virginia, se confruntă cu pericole tot mai mari pentru habitatul său natural din cauza evenimentelor legate de schimbările climatice.

Printre acestea se numără creșterea nivelului mării, care se preconizează că va afecta toate siturile din aria de distribuție cunoscută până la sfârșitul secolului, și scăderea nivelului acviferelor subterane.

Specia este deja considerată extrem de rară și în declin.

Licuricii din Bethany Beach sunt una dintre cele aproximativ 170 de specii de licurici. Se remarcă prin faptul că au un model distinctiv de două sclipiri verzi, numit și model de sclipiri dublu-verzi. Aceste insecte, care au fost descoperite pentru prima dată în anii 1950, apar de obicei în iunie și iulie.

Este prima dată când guvernul SUA încearcă să protejeze un licurici în temeiul legii privind speciile pe cale de dispariție.

Pe lângă schimbările climatice, acești licurici se confruntă cu amenințări din ce în ce mai mari din partea dezvoltării zonelor de coastă și a poluării luminoase, aceasta din urmă putând afecta capacitatea insectelor de a-și folosi luminile bioluminiscente pentru a comunica între ele. Acest licurici special zboară și luminează doar în condiții de întuneric deplin.

Specialiștii recomandă ca persoanele care locuiesc printre populațiile de licurici din Bethany Beach să ia măsuri pentru a reduce poluarea luminoasă prin stingerea luminilor de pe verandă atunci când acestea nu sunt folosite sau prin programarea luminilor exterioare pe un temporizator.

Licuricii sunt cea mai recentă insectă considerată pe cale de dispariție pe fondul unei așa-numite „apocalipse a insectelor”. La începutul acestui an s-a raportat că populațiile de fluturi monarh au scăzut cu 59% în timpul migrației lor de iarnă.

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) cataloghează în prezent peste 70 de specii de gândaci ca fiind pe cale de dispariție, iar licuriciul din Bethany Beach este etichetat ca fiind „pe cale critică de dispariție”.

În ultimii câțiva ani, licuricii din Bethany Beach au fost strămutați și populațiile au dispărut din cauza dezvoltării zonelor umede de coastă.

În 2019, un habitat de zonă umedă cu cea mai mare populație cunoscută de licurici Bethany Beach a fost distrus din cauza dezvoltării în Breakwater Beach, New Jersey. S-a raportat că dezvoltatorul a găsit o lacună în politica care protejează zonele umede desemnate, ceea ce a dus la pierderea populației de licurici.