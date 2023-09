O sibiancă, reprezentant medical, a investit 5.000 de lei într-o afacere cu păpuși. „Am învățat să cos singură, dar latura creativă am avut-o tot timpul”

Oana Pițu are 40 de ani, este din Sibiu și lucrează ca reprezentant medical. De mai bine de patru ani, sibianca a dezvoltat și o afacere part-time în care investește pasiunea pentru handmade și care a început ca un hobby. Mai exact, aceasta a pus bazele Hand Made Lab Toys, un mic atelier pe care Oana l-a deschis și în care creează păpuși decorative pentru camerele copiilor, perne sau chiar ghirlande, scrie Turnul Sfatului.

Deși lucrează într-un domeniu total diferit, Oana spune că pasiunea pentru hand-made a avut-o mereu în suflet.

Am 40 de ani proaspăt împliniți și lucrez în piața farma, sunt reprezentant medical, în domeniul farmaceutic. Este muncă de promovare a medicamentelor către medici. Lucrez pentru un producător român de medicamente și promovez produsele mele atât la medici, cât și la farmacii, asta înseamnă acest job de promovare medicală”, și-a început Oana povestea.

Confecționarea păpușilor a început inițial ca un hobby, iar după o perioadă sibianca a ales să-și facă un SRL pentru că deja începuseră să apară primele cereri de produse.

„A început undeva în 2019. Nu am plecat la drum cu această idee, a venit pe parcurs. Dintr-un bonus primit, mi-a venit mie, așa, o idee, să-mi cumpăr o mașină de cusut. Fără să știu să cos sau să am ceva în comun cu domeniul croitoriei. Mi-am luat o mașină în ideea de a face modificări hainelor mele. M-am întrebat ce mai pot să fac și am început să fac mici decorațiuni. Primele mele produse au fost decorațiuni de casă, o bufniță agățată la geam, o pisicuță, am început să butonez Pinterest-ul ca să găsesc diverse idei”, a mai detaliat aceasta.

