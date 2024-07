O nouă gafă a lui Biden: A citit de pe prompter o instrucţiune care îi era destinată, ”spune din nou”, într-un discurs la Washington

Preşedintele american Joe Biden a comis o nouă gafă, în timpul unui discurs, în toiul unor îngrijorări pe tema formei în care se află în interiorul Partidului Democrat, transmite News.ro.

Joe Biden a luat marţi cuvântul într-un centru de Operaţiuni de Urgenţă, la Washington, pentru a vorbi despre condiţiile meteorologice din Statele Unite.

În timpul discursului, Joe Biden se pare că s-a ”lipit” un pic cam mult de textul de pe prompter şi a citit, din greşeală, o instrucţiune care îi era adresată – ”spune din nou”.

Biden read the phrase „say that again” from the teleprompter pic.twitter.com/eeaFacHLi5

— Horizon News (@Horizonnews07) July 4, 2024