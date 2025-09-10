O nouă copie a Decretului din Canopus, o inscripție trilingvă din Egiptul Antic, a fost descoperită în Delta Egiptului

O misiune arheologică egipteană a descoperit o tăbliţă de piatră care conţine o versiune complet nouă a Decretului din Canopus din 238 î.Hr., în guvernoratul Sharqiya, la nord-est de Cairo, a anunţat marţi Ministerul Egiptean al Turismului şi Antichităţilor, transmite miercuri agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Decretul din Canopus este o inscripție trilingvă (în scrieri jeroglifică, demotică și greacă) din Egiptul Antic, creată în perioada Ptolemaică (aproximativ 237 î.Hr.) pentru a-l onora pe faraonul Ptolemeu

al III-lea Euergetes și pe familia sa. A fost gravată pe stâlpi de piatră și a jucat un rol crucial în descifrarea hieroglifelor.

Cu o lungime de 127,5 cm, o lăţime de 83 cm şi o grosime de aproximativ 48 cm, placa de gresie are o parte superioară curbată, cu un disc solar cu aripi, de care atârnă două cobra purtând coroane albe şi roşii.

Secţiunea mediană conţine 30 de rânduri de text hieroglific, a indicat ministerul într-un comunicat.

Decretul a fost proclamat iniţial în oraşul Canopus, când un consiliu de mari preoţi s-a reunit pentru a-i onora şi sfinţi pe regele Ptolemeu al III-lea, pe soţia sa Berenice şi pe fiica lor, se arată în comunicat. Potrivit acestuia, textul decretului a fost apoi distribuit în marile temple egiptene.

Mohamed Ismail Khaled, secretar general al Consiliului Suprem al Antichităţilor din Egipt, a declarat că această descoperire va contribui la o înţelegere mai profundă a textelor regale şi religioase din perioada ptolemeică şi va îmbogăţi cunoştinţele referitoare la istoria şi limba egipteană antică.

Spre deosebire de cele şase versiuni cunoscute anterior, inscripţionate cu hieroglife, caractere din scrierea demotică şi greacă, descoperirea tăbliţa conţine exclusiv hieroglife. Această particularitate oferă noi informaţii asupra limbii egiptene antice şi furnizează informaţii suplimentare despre decretele ptolemeice şi ceremoniile regale şi religioase, se precizează în comunicat.